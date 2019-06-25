支持韓國瑜留高雄！　郭台銘喊話：我若當總統　高雄要什麼我都給

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

國民黨第一場國政願景電視發表會，25日晚上8時在高雄國際會議中心登場，郭台銘在會後記者會，面對記者提問要為自己打幾分，郭台銘說說不要為自己打太高分數，但他最後提到「韓國瑜一句話有道理，就是他留在高雄辦公」，當場引來果凍粉熱烈歡呼，他最後也提到「我如果當總統，高雄要什麼我給什麼」。

郭台銘提到「我是演講政治素人，不要為自己打太高分數，是務實分析問題，看見問題，認為我比較務實，是一名經濟企業人，不喊口號，郭台銘表示說容易但做困難， 政見做得到才提，畫大餅沒有用，自己不為名不為利，希望為台灣多做點事，希望大家支持我」。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者洪靖宜攝）

至於其他人表現，郭台銘也提到，難得五位一起表達對國政看法，每個人都有優點和強項，會向大家去請教好的地方，整合大家意見、消化，推動國民黨勝選的動力。

另外，對於接下來下兩場發表會有無做政策上改變？郭台銘說這次在時間方面，是講快了點，會改進，但其實關鍵在有無內容，太理想化太偏激都不好，太準時就變演講比賽，郭台銘也提到自己強項是經濟，而蔡英文總統做美國旗子，我能做中美之間平衡者，戰爭背後其實都是經濟，希望未來在科技經濟領域是「台灣獲利，美國達標，大陸轉型成功」，要帶領台灣經濟像打世界盃一樣。

至於認為韓國瑜表現如何？郭台銘說「韓國瑜一句話有道理，就是他留在高雄辦公」，當場引來果凍粉熱烈歡呼，他最後也提到「我如果當總統，高雄要什麼我給什麼」。