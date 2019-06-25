小三通挨轟「騙局」高雄市政府急切割　潘恒旭：民間友人邀請

▲潘恒旭自己在臉書回應高雄小三通風波 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市旗津區到大陸浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班今（25日）首航，希望能落實高雄市長韓國瑜在選前提出的政見「貨出得去、高雄發大財」，高雄市觀光局長潘恆旭等人也出席活動。然而此舉卻引發網友質疑，小三通恐怕成為非洲豬瘟大漏洞，不過現在高雄市政府發出新聞稿表示：潘恒旭是接受民間友人邀請，非代表市政府。

而高雄市政府觀光局長潘恒旭也表示：「自己出席上午活動純粹是應議員及業界邀約，不代表市府立場，特此說明」同時也在自己的臉書回應，這艘船是純粹是載貨船，從高雄到馬祖，再從馬祖到溫州兩段航程，這是金門的船公司叫「上和海運」，這家公司租了兩艘船（延鴻輪及永順2號），主要目的是單純物流運送，不載人（多以工業產品、絲綢為主），另外接駁船是之前有交通部航港局核准可營運小三通航線的船隻，同時物品檢疫部份，在高雄海關（小港區）那邊完成通關檢查、檢疫動作，確認ok後才能開進高雄港。最後強調媒體採訪是談莊智淵，不是什麼小三通，還嗆臉書社團《只是堵藍》，你們真會移花接木。

▲高雄市政府新聞局發訊息澄清高雄小三通 。（圖／地方中心翻攝）

有關「高雄旗津到溫州小三通的首航典禮」相關新聞，高市府回應如下：

ㄧ、高雄旗津到溫州小三通的首航典禮為私人公司的個別行為，該活動與高雄市政府完全無關。

二、市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。

三、高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。

