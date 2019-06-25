旗津「小三通」首航溫州　陸委會打臉潘恒旭：騙局！營造發大財假象

▲高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者賴君欣攝）

記者曾俊豪／台北報導

高雄市觀光局長潘恒旭今（25日）出席旗津—溫州洞頭「小三通」首航，並表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財。對此，陸委會下午發表聲明，表示此小三通首航是「騙局」，意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責 。高雄市府則回應，潘恒旭僅受邀參加活動，與市府無關。

陸委會指出，經查證後發現，本次主辦首航活動的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證，業於2019年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。

陸委會表示，本次首航活動邀請函顯示的「永順2號」輪及「延鴻」輪也非上和海運股份有限公司之自有船舶。「延鴻」輪的船東為昕宸實業股份有限公司，租船人為棨鴻輪船股份有限公司、「永順2號」輪的船東為棨鴻輪船股份有限公司。該2船舶目前皆在高雄港內，迄今上述2輪並未向航港局提出「小三通」及直航申請。

▲高雄旗津到溫州洞頭今日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

陸委會強調，高雄旗津及中國大陸浙江省溫州洞頭均非「小三通」港口，依法並無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能。

陸委會強調，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例第28條、第29條、第80條（船舶直航兩岸）、第40條（貨物）以及第10條（人員）及移民法第74條等相關規定進行查處。

針對媒體報導，陸委會也詢問高雄市府，對此，高雄市府回應， 潘恒旭等人僅係受邀參加活動，該活動與市政府無關，但已提醒高雄市政府，中華民國只有一個，發大財要先顧好主權。

陸委會指出，兩岸直航是中央職權，地方政府不得侵犯，若未經許可從事直航，相關機關將依兩岸條例及海運直航相關規定予以嚴厲處罰。若無直航之實，僅意在創造直航假象則更不可取。