高雄自搞小三通？洪慈庸5點痛批潘恒旭：秀下限的鬧劇

▲高雄旗津到溫州洞頭25日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恒旭25日出席旗津—溫州洞頭「小三通」首航，表示希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財。對此，立委洪慈庸25日痛批，高雄自己搞小三通，宣佈「旗津溫州」首航，還扯上走私貨船？這整場典禮就是探盡下限的鬧劇，甚至完全跳過中央自己搞，做一場秀是要做給誰看？

高雄市旗津區至浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班，25日正式首航，潘恒旭出席典禮時表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財，卻引發網友擔憂非洲豬瘟防疫破功。

▲高市觀光局長潘恒旭。（資料照／記者賴君欣攝）



洪慈庸在臉書痛批，台灣還在豬瘟防疫戰當中，「整場典禮就是一場探盡下限的鬧劇，甚至完全跳過中央自己搞，做一場秀是要做給誰看？」、「這像話嗎？高雄自己搞小三通，宣佈『旗津溫州』首航，還扯上走私貨船？」

洪慈庸還提出5點質疑，第一，「公司已解散」，據高雄市議員黃捷初步了解，「這家合辦的上和海運上上週就已註銷解散」，經詢問後，航港局已經註銷該公司船務代理資格，而南部港務中心對這活動完全不知情、連高雄市觀光局都不了解。



第二，「根本沒申請而且也非小三通」，與航港局了解後，發現這條航線根本沒有申請，申請了也不會過，因為旗津根本不在與大陸港口直航的名單之中，溫州洞頭也不是小三通港口。

第三，「根本不會去溫州」，這次的兩艘船「延鴻」輪與「永順2號」都還在高雄港內，根本沒有到旗津港，未來也不會去溫州，一艘預定7/31到金門，另一艘預定12/30到烏坵，目前都沒有出港計畫。

第四，「永順2號有走私紀錄」，正好是整整一年之前的今天上午，永順二號在台中港被抓到走私中國菸，今天又大剌剌出現在宣布首航的名單中。

第五，「不要亂用小三通」小三通的法源適用金門馬祖和澎湖，台灣本島根本不適用，小三通不是隨便一句口號。

至於旗津小三通屢遭質疑，潘恆旭回應，純粹是載貨船，從高雄到馬祖再從馬祖到溫州2段航程，是金門的一家船公司叫上和海運，這家公司租了2艘船，叫延鴻輪及永順2號。

他強調，單純物流運送，不載人，多以工業產品、絲綢為主，而接駁船是之前有交通部航港局核准可營運小三通航線的船隻。關於物品檢疫部份，在高雄海關（小港區）那邊完成通關檢查、檢疫動作，確認OK後才能開進高雄港。