高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

▲民眾質疑高雄小三通將成為防疫新漏洞，海巡署表示將嚴查杜絕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

對於今天25日傳出：高雄市新設旗津往溫州新航線儼然成為「新小三通」引發民眾對於大陸豬瘟病死豬肉來台新防疫漏洞疑慮，對此海巡署今天下午湧進不少詢問消息，海巡署緊急進行查證，航港局並未核准新設航線，海巡署長陳國恩並透過「海巡署長室 Coast Guard」發文鄭重呼籲：不論任何新航線都應透過主管機關核准，海巡署會加強把關！

▲民眾質疑高雄小三通將成為防疫新漏洞，海巡署表示將嚴查杜絕。（圖／記者張君豪翻攝）

「海巡署長，高雄旗津到溫州的小三通新航線，會不會變成非洲豬瘟的破口？」傍晚海巡署長陳國恩透過臉書粉絲專業發文澄清：表是海巡署已向航港局查證，該局表示並未接到新設航線通報，並強調海巡定會加強岸檢防疫，杜絕大陸病豬肉入侵台灣。

▲民眾質疑高雄小三通將成為防疫新漏洞，海巡署表示將嚴查杜絕。（圖／記者張君豪翻攝）



海巡署指出：任何從「從疫區啟航」、「航經疫區國家」船舶入境台灣，一律是採取人船百分之百的高強度安檢。 所有旅客、隨身行李及貨品檢查，由海關來負責；船舶本體部分，則由海巡把關。

海巡及其他友軍單位正站在防疫第一線，聯手阻絕每一個會讓「非洲豬瘟」進入台灣的可能性。海巡署強調：溫州高雄新小三通「航線」仍在查證，但無論船從哪裡來、海巡署定會做好防疫把關動作。

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