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14歲自學當駭客　薛澄溱18歲當上產品經理

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14歲自學當駭客　薛澄溱18歲當上產品經理。（圖／遠見雜誌提供）

圖、文／遠見雜誌

教育部自學方案出身的薛澄溱，去年成為清大「拾穗計畫」大一新生。14歲自學程式當駭客、18歲飛北京擔任交友軟體產品經理的她認為，「網路時代三個月，東西就過時了，你怎能期待累積四年畢業後才拿出來用？」一度拒絕上大學。

當她發現清大拾穗計畫可以讓她自組需要的課程與上課方式，把應用與學習結合後，才放下「大學無用論」，放棄北京的工作，回台念大學。以下是她的故事：

我14歲後就沒有在一般學校上過學，而是在家自學。因為我不相信學校能教給我需要的。

請繼續往下閱讀...

國中以前，我都是第一名。國中後，課業變難，我的成績掉下來，第一次考到前三名以外，世界開始崩塌。

國二時，我決定人生要開始叛逆。第一次段考，我決定拿100分。以前是每科目標100分，這次是9科合起來100分。

你知道那有多難嗎？每張考卷我都得精算得分，一題都不能多對，才能剛好湊到100分。成績單出來，我把整疊考卷放到媽媽面前，媽媽一眼就看出來我的故意，痛罵我一頓。

連不上網 領悟考100分無用

隔天，我拿了小筆電及存下來的壓歲錢，離家出走，一個人流浪到東部外島民宿躲起來。島上有免費Wi-Fi，但因頻寬有限，必須幾戶使用一組帳號。有一天我發現連不上網，原來隔壁戶把連線占滿了，我跑去敲了人家的大門，對方甩都不甩。

氣不過的我，開始動起歪腦筋。剛好民宿主人兒子在書架上留有一本以前的程式教科書，我硬K了幾天，寫了一個程式，心想反正密碼是八個數字，排列組合就是那百萬組，就算土法煉鋼硬跑，也一定跑得出來。

小筆電跑了三天三夜，CPU差點燒掉，終於試出了密碼，駭進鄰居家Wi-Fi重新連上網路。我體驗到程式力量的偉大，只要學會coding，沒有什麼辦不到。

我不再相信學校教育，連不上網時才知道考試100分，一點都幫不了忙。

學習，就要學真正有用的才有價值。我結束離家出走，回家後把獎狀都燒了。也和爸媽攤牌，從仁愛國中辦了半中輟，保留最低限度的上課，維持學籍，其他時間去做自己的事。

我投入學習程式語言，然後上網接案。我看案主開出的案件需求，裡面有哪些是我會的、我還不會的。我把工作當作課表，一項一項補上。透過案子的完成度，及業主反饋，從中看見不足，知道該怎麼精進自己的程式能力。當學習變成有報酬可拿，還充滿了挑戰樂趣，簡直讓我樂此不疲！

但就算可以在家自學與工作，我還是想要與人接觸。18歲時，我發現常用的交友軟體，老是配到我不喜歡的對象。

火大萬分下，我綜合過去接案的經驗，及對程式語法的了解，做了一份PPT，一頁一個問題，連續20頁痛罵這家軟體有多爛，然後在每一個問題最下方，寫下我的建議。

邊學邊用是最好的學習

我從網路上找到那家公司創辦人的微信，把PPT寄過去，並留下聯絡方式。第二天，我接到一通來自北京的電話，「你願不願意來當我們的產品經理？」一週後，我成了那家公司的產品經理。工作一段時間後，有一天我問老闆：「你覺得我需要念大學嗎？」老闆說：「去啊！學校有很多資源，不只是老師，更重要的是同學與朋友，至少去看看你未來的員工都在想什麼！」

我開始思考，如果有一個機制，讓我可以一面工作，一面搭配我需要的學習內容，大學就算不是我的剛性需求，也是一個有價值的選項。

在清大「拾穗計畫」報名截止前，我寄出了報名表。入學後，我選了各種程式語言、資料結構、數據分析等課程。我有工作經驗，也仍在接案子，我選的每一堂課，都可對應到實際需求。

學校還是有一些必修或擋修，但若是我已經會的課，我會和導師、系所討論，是否有別的方式來取代上課？例如一堂PyCrawl程式課，對我來說實在太淺了，最後我們討論出來的取代方式是「我來開課」！於是我每週五晚上會透過網路開一堂線上教學課程，來修的都是碩士班學生。

最好的學習就是邊學邊用。網路時代變化速度太快，一年iPhone就換了一代，四年前的技術和應用可能早已不存在。這正是以往我不相信大學有用的原因，現在我也不肯定是不是真的能念完，但至少在清大，我看見某些彈性，以及不同的可能性。（原文出自https://www.gvm.com.tw/article.html?id=66511

【本文摘自遠見雜誌；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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關鍵字：遠見雜誌,薛澄溱,駭客,拾穗計畫,清大,自學

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