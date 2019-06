美伊網路戰開打！伊朗處決CIA間諜　再派網軍狂發「釣魚信」

▲美伊爭端延伸至網路戰。(示意圖/CFP)

國際中心/綜合報導

美國與伊朗的爭端從實體戰延伸至網路戰,美國資訊安全公司火眼(FireEye)、Crowdstrike的報告皆指出,最近幾周來自伊朗的駭客攻擊次數不斷增加,且外媒引述伊朗消息指,德黑蘭政府已經處決一名前國防部官員,因為他涉嫌擔任美國間諜,替CIA蒐集伊朗情報。美國總統川普也在20日下令對伊朗軍事系統展開網路攻擊。

CNN引述伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社(IRNA news agency)的報導指出,該國國防部承包商札瓦爾(Jalal Haji Zawar)涉嫌替美國中央情報局(CIA)與美國政府擔任間諜被起訴。依照札瓦爾的證詞,最終判處死刑,且已經在戈哈爾達什特監獄(Gohardasht Prison)行刑,他的妻子也也因參與間諜活動被判15年監禁。目前CIA仍未有相關回應。

而根據火眼與Crowdstrike的報告指出,伊朗網軍近幾周對美國的攻擊越來越頻繁,他們透過寄送大量魚叉式網路釣魚(spear-phishing)電子郵件,鎖定美國的政府機構與石油、天然氣等產業發動攻擊。從Crowdstrike提供的案例可以發現,這些含有惡意軟體的郵件,會假裝是由政府單位發送,甚至是裝成微軟(Microsoft)Outlook軟體的更新教學。

