政見會／參選切割鴻海　郭台銘喊話韓粉：2020要贏高雄不能丟

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統初選電視發表會」25日晚間在高雄登場，第二輪題目為憲政題「如何導正目前違法亂紀的情況」，郭台銘肯定的說中華民國要找回自主性，2020一定要把總統蔡英文拉下台，維護中華民國憲法，更強調若2020要勝選高雄不能丟。

提問人程美華問，總統應該遵守憲法貫徹憲政，但蔡英文就任以來違憲亂政、卸責濫權、廣設東廠等違憲機關，若當選中華民國總統，如何和導正違憲亂政情況？

郭台銘針對提目回應，最近紐約時報形容他在中美間走鋼索，中華民國命運自他出生前一年就走在鋼索上，這鋼索所一條拉在華盛頓手中，一條拉在北京手中，擺脫不了兩邊搖晃命運，因此中華民國要找回自主性，就缺一個懂得領導人。

郭台銘批評，蔡英文宣誓就職，心中沒有中華民國違法亂紀，民進黨存在的目地就是消滅國民黨，消滅中華民國，蔡英文在年金改革中挑撥世代對立，人民權力無法被保護。

郭台銘也向國民黨的支持者講心裡話，我們想要在2020勝選，除了鐵桿支持者，「我們需要更多年輕人和中間選民，我知道韓國瑜要參選總統是個非常不容易的決定，就像我必需割捨鴻海，我為鴻海找到好的接班人。」

郭台銘強調，國民黨2020要勝選，高雄不能丟，去年民進黨搶了菜攤丟了江山，如今韓國瑜受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機，國民黨初選不是庶民與權貴的戰爭，我黑手出身，白手起家，我的成功代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天，我不認同用階級對立的方式激化選情，撕裂台灣，中華民國贏，國民黨才能贏。

▲國民黨政見發表會-郭台銘。（圖／翻攝TVBS）

