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小米手環4發布日期確定　升級彩色螢幕、支援語音助理

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▲IDC：蘋果智慧表、小米手環為近三個月穿戴裝置爆炸成長主因 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米手環4預計將於6月11日發表。圖為小米手環3。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

小米宣布將於下周二（6月11日）舉行旗下以智能家居為賣點的米家產品發佈會，稍早前米家透過官方微博宣佈，將在發布會上發表新一代小米手環。

米家在貼文中透露了小米手環4的幾個重點：「要更多功能，還要超長續航。要全新科技，還要國民定價。要個性外觀，還要無感佩戴。做一款全球千萬人喜愛的產品，不僅要克制，更需要突破。」並在貼文中附上小米手環4的發佈會宣傳海報，觀察圖中小米手環螢幕上的提示語「嗯，你說」，及上頭的彩色Logo，可推測小米手環4將支援小米語音助理「小愛同學」及彩色螢幕。

▼小米手環4宣傳海報。（圖／翻攝自微博／米家MIJIA）

▲▼小米手環4。（圖／翻攝自微博／米家MIJIA）

綜合先前報導，小米手環4將配備更大的135mAh電池（小米手環3為110mAh電池），且充電方式將改為直接連接充電器就可充電，不用將手環本體從腕帶取下。連結技術則是支援藍牙5.0，以便在多個設備之間提供更好的連接，數據傳輸速率會有顯著提升、耗能降低，傳輸距離也能擴大。

另外，小米手環4還預計配備更先進的「心率監測」系統。採用光體積變化描記圖法（PPG）監測器，來檢測微血管床組織中的血容量。

據外媒mysmartprice的消息，小米手環4通過藍牙組織的認證，共有兩款型號，包括XMSH08HM和XMSH07HM，其中行號為XMSH08HM的那款支援NFC功能。據techradar說明，支援NFC的版本僅於中國大陸地區販售。

售價方面，小米手環4的NFC版本在中國大陸的售價為499元人民幣；標準版預計售價在人民幣200至300元之間。

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關鍵字：小米手環,小米,米家

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