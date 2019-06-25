播完路況講冷笑話　台中交警「蔡八郎」成廣播新網紅

記者陳玉／台中報導

冷笑話讓交警成廣播新網紅！台中市警察交通大隊每日都會安排同仁播報路況，其中交警蔡宜整在愚人節上廣播播完路況，覺得該娛樂一下大家，講了「八郎ㄟ是命，是鑲金又包銀」冷笑話，引起熱烈迴響，更成為駕駛人每天都期待的「空中網紅」，網友更幫他取了藝名叫蔡八郎。

▲台中交警「蔡八郎」蔡宜整，一則金包銀冷笑話意外成為廣播網紅。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



蔡整宜表示，今年5月份與警廣連線播報路況，播完後詢問主持人一個冷笑話「一對夫妻生了十個兒子，父母怕忘記孩子的名字，分別取一到十郎，問哪個孩子最好命？」，當下主持人猜不出來，蔡說答案是「八郎」，因為「八郎ㄟ是命，是鑲金又包銀」，當下也表示因為自己很喜歡唱金包銀，引起網友熱烈回應，更被取了「蔡八郎」的藝名，從此之後播完路況，都會準備一個笑話給聽眾，帶給大家正能量。

▲蔡宜整表示，因為自己很喜歡歌曲金包銀，才會想出這個冷笑話娛樂大家。



交通警察大隊指出，警方與廣播合作，是希望用路人每天上下班時間都能隨時掌握路況，避免在尖峰時段因突發路況而延誤，更期望透過同仁除播報路況外，進行相關安全、法令新修訂等宣導，例如酒駕新制7月1日即將上路，傳遞給民眾正確交通安全觀念。