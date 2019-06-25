狠夫殺死前妻與子辯稱「母子亂倫」　最高法院判無期徒刑定讞

▲黃證庭殺妻與子後還捏造母子亂倫，最高法院25日駁回上訴，無期徒刑定讞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮男子黃證庭，2017年5月懷疑前妻與兒子有染，竟持剪刀刺死前妻，兒子發現欲搶下剪刀也被刺死，苗栗地院一審判黃男無期徒刑，二審2019年4月改判殺妻部分判刑15年、殺子判無期徒刑，合併仍應執行無期徒刑；而最高法院今25日駁回上訴，無期徒刑定讞。

判決書指出，黃證庭於1985年因家庭暴力而與吳婦離婚後，由吳婦獨自扶養剛出生的幼兒；2017年2月，黃證庭因與吳婦一起做臨時工而重逢，吳婦同意收留他，讓他回竹南鎮住處與其母子同住。同年5月3日凌晨3點，黃證庭竟持修理沙發用的剪刀，猛刺吳女頸部，兒子聽到母親哀嚎趕來救援，試圖搶下黃男手上剪刀但失敗，又被黃男刺死。

檢方偵辦時，黃男宣稱行兇動機是懷疑前妻母子亂倫，但檢方認為黃男不思感恩，竟狠心殺害母子，手段凶殘，毫無悔意而求處死刑；但一審認定他犯案時心智缺陷，2罪皆判無期徒刑。

二審台中高分院認為黃男行兇時手段兇殘，但依精神鑑定，認定他因精神障礙或心智缺陷，犯案時辨識行為違法的能力顯著減低；犯案後又引導救護人員到被害人的位置，有彌補犯行的真意，因此殺害前妻部分份改判15年，但殺子部分維持無期徒刑，應執行無期徒刑。最高法院今認同二審判決，全案確定。