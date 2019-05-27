獨子在岳母家溺亡！狠夫掐死老婆「再補砍幾刀」：怪她陰氣重

▲曹男開庭現場。（圖／翻攝自揚州發佈）

大陸中心／綜合報導

44歲的曹姓男子近日被判處無期徒刑。命案發生於去年11月的江蘇儀征市，曹男因兒子10年前在妻子娘家溺亡，加上夫婦共同經營的糧油店生意不好，認為這一切不幸都是因為「妻子陰氣重」。2018那年又因算命先生說「小兒子是夫妻的剋星」，兩人矛盾不斷激化，最後曹男怒而掐死妻子，然後再拿刀劃死者的頸部。

綜合陸媒報導，根據曹男供述，他和竇姓妻子在月塘鎮共同經營一家糧油煙酒店，2008年6月當時的獨子在外婆家玩耍時溺水身亡，從此兩家的關係變得非常惡劣，婆媳關係也很不好。

同年11月，曹夫婦的小兒子小亮（化名）出生，不過孩子的降臨也未能緩解家庭矛盾，反而在對於小亮的教育問題上，夫妻二人產生了極大的分歧。不僅如此，二人共同經營的糧油店生意越來越差，竇女在經營過程中常常賒帳給顧客，導致20餘萬元（人民幣，約新台幣92萬元）款項無法收回，也引起曹男極大的不滿。

▼ 兩人共同經營的糧油店。（圖／翻攝自揚州發佈）

由於夫妻二人關係逐漸惡劣，竇女的母親聽人說在夫妻二人的床上擺放桃枝和刀可以「辟邪」，於是便在二人臥室的床墊下，擺放了三枝桃枝和一片鐵塊，並且告訴曹男「刀可以用鐵塊代替」，而曹男仍覺得不放心，將家中不常用的一把菜刀放在了床墊下。

案發前幾日，曹男的母親帶人來算命。算命先生表示，小兒子「剋父母」，家中將有災禍。此事被竇女知道後，對曹男及其母親表達了極度的不滿，並向曹男表示，如果婆婆再到家裡來，就要離婚，讓丈夫淨身出戶。

▲曹男在做供述。（圖／翻攝自揚州發佈）

去年11月9日晚，曹男試圖與妻子溝通，希望竇女不要再這樣對他了，然而，竇女卻並不想與曹男多說，二人發生爭吵，繼而引發打鬥。打鬥的過程中，曹男用力卡住了竇女的脖子，妻子拼命反抗，並用腳將丈夫踹到地上，並將曹男的手指咬傷。受傷後的曹男被激怒了，他起身至客廳拿起一把家中常用的廚刀，向竇女揮砍。

揮砍過程中，竇女將刀奪去，並扔到一旁的地上。接著，曹男又沖上前去，一把掐住竇女的脖頸，足有兩三分鐘的時間，至竇女不再動彈才鬆手。為了確認竇女死亡，曹男又撿起地上的廚刀，向竇女的脖頸處劃割，劃過之後並沒有血噴濺出來，曹男終於確認妻子死亡。

隨後，曹男用殺害妻子的廚刀在自己的左手腕劃割了一刀，企圖自殺。過了一會，其又從洗手間接了一盆水，將頭埋在其中企圖將自己悶死，但是嗆了多口水也沒有用，於是他躺在床上，又用廚刀在左手腕劃割了一刀，打算就這樣流血死去。

但最後，曹男發現自己並沒有死，於是報警自首，向警方供述了自己將妻子殘忍殺害的犯罪事實。揚州市中級人民法院近日公開審理此案並作出一審判決，曹男因犯故意殺人罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

▼法院審理後認為，曹男主動報警，如實供述罪行，依法從輕或者減輕處罰。（圖／翻攝自揚州發佈）