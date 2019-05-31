殺妻後跑到警局　綠帽夫淡定「掏出頭顱」嚇警：現在信了嗎？

▲印度日前發生一起殺妻分屍案。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

國際中心／綜合報導

印度一名30歲男子日前突然帶著一個袋子到警局，宣稱因為妻子讓他戴綠帽，所以就殺了對方，警方本來不相信他的說詞，他便突然打開袋子秀出妻子頭顱，把在場員警全都嚇了一跳。他則冷靜表示，「現在相信我了嗎？」

居住在印度東部靠近西孟加拉邦的30歲男達斯(Abhijit Das)，27日早上6時左右帶著妻子安巴(Amba)的頭顱到警局，說自己要見層級最高的主管，員警詢問他為什麼要見局長時，他平靜地說自己殺了妻子，員警原本以為他是精神疾病患者，結果他便從袋中拿出頭顱。

達斯表示，因為懷疑妻子和鄰居外遇，前一天晚上2人為此發生爭執，便綁住對方雙手雙腳、砍掉頭顱，警方趕緊前往他家中，果然發現安巴慘遭斬首的遺體，據了解，這對夫妻育有一名3歲女兒。鄰居則否認他和安巴有姦情，達斯一家原本住在新德里，是最近才搬來當地。目前達斯因為涉嫌謀殺被拘留，詳細案情仍待進一步調查。