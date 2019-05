殺妻後跑到警局　綠帽夫淡定「掏出頭顱」嚇警：現在信了嗎？

▲印度日前發生一起殺妻分屍案。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

國際中心/綜合報導

印度一名30歲男子日前突然帶著一個袋子到警局,宣稱因為妻子讓他戴綠帽,所以就殺了對方,警方本來不相信他的說詞,他便突然打開袋子秀出妻子頭顱,把在場員警全都嚇了一跳。他則冷靜表示,「現在相信我了嗎?」

居住在印度東部靠近西孟加拉邦的30歲男達斯(Abhijit Das),27日早上6時左右帶著妻子安巴(Amba)的頭顱到警局,說自己要見層級最高的主管,員警詢問他為什麼要見局長時,他平靜地說自己殺了妻子,員警原本以為他是精神疾病患者,結果他便從袋中拿出頭顱。

達斯表示,因為懷疑妻子和鄰居外遇,前一天晚上2人為此發生爭執,便綁住對方雙手雙腳、砍掉頭顱,警方趕緊前往他家中,果然發現安巴慘遭斬首的遺體,據了解,這對夫妻育有一名3歲女兒。鄰居則否認他和安巴有姦情,達斯一家原本住在新德里,是最近才搬來當地。目前達斯因為涉嫌謀殺被拘留,詳細案情仍待進一步調查。

Abhijit Das turns himself in to Patharpratima police for decapitating wife Amba. The cop refused to believe him, so he removed his spouse’s head from a bag. https://t.co/nuMldUYy9Q