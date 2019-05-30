發酒瘋持熱水瓶打斷妻7根肋骨致死　狠心男遭重判15年

▲桃園男子持熱水瓶打死妻子，判刑15年。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子葉慧義，去年10月間與大17歲的吳姓妻子，到中壢一家KTV飲酒唱歌，之後到附近的旅館休息，但雙方因經濟問題發生口角，葉慧義趁者酒意，持旅館內的熱水瓶猛擊妻子，打斷妻子7根肋骨，妻子因腹部大量出血而死。一審將他判刑15年，案經上訴，二審高等法院30日仍將他判刑15年。可上訴。

判決指出，葉男（30歲）擔任板模工，收入不穩定，並與大17歲的吳姓女子結婚，2人婚後經常為了經濟問題吵架。而本案發生於去年10月間，2人先到某KTV歡唱後，隨即到一旁的商務旅館入住，但2人下午4時30分左右進入房間後就發生口角，葉男竟將妻子打到滿臉是血、遍體麟傷，前後胸肋骨斷了7根，腸道、骨盆腔、大腸都被重擊破裂大出血。

葉男雖然發現妻子倒地不起，但卻不求援，還進出房門3次，刻意延後退房時間，直到傍晚6點半被迫退房時，才向櫃台人員說要叫救護車。救護人員到場後，緊急將吳女送醫，但仍因腹部大量出血，不治身亡。至於警方人員則隨後到場，並發現葉男有濃濃的酒味，酒測值高達0.53。葉男被帶回警局時，因遭性侵案通緝，還拿出雙胞胎哥哥的身分證件應訊，遭警方識破。檢方依照「家暴殺人」、「偽造文書」等罪，提起公訴。

一審法院將葉男判刑15年、褫奪公權6年。案經上訴，二審高等法院於30日宣判，高院仍認定他成立檢方指控的罪名，考量他犯後仍未與死者家屬達成和解，又具有累犯加重刑期的身分，高院駁回上訴，仍將他判刑15年、褫奪公權6年。可上訴。

