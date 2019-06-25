喝早餐店紅茶吸到異物　撕開封膜…驚見「漂浮5黑屍」！

▲早餐店紅茶喝到5隻蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



實習記者黃可昀／綜合報導

一名高雄網友在臉書「爆怨公社」表示，她朋友昨天到早餐店買了一杯紅茶，快喝完時卻突然吸到塊狀異物，明明點的是沒加料飲品，為何喝起來會有「口感」，撕開封膜一看，想不到裡面竟然漂著5隻「黑棕色小強」，害友人頓時頭皮發麻。

PO文指出，昨天朋友「喝紅茶時發現喝到異物，撕開封膜一看，裡面有5隻蟑螂」，當下那位友人立刻跑回早餐店向店員反應，對方坦言「這一批紅茶有問題」，願意退回15元並換一杯新的給她，不過「重點是再給一杯也是同一鍋的啊！」

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▲早餐店趕快在臉書粉專PO道歉文。（圖／翻攝自當事店家臉書）



此篇貼文一出很快就吸引上千網友留言，早餐店也在第一時間發表道歉公告，內容提到「由於星期三我們公休做環境消毒，所以導致不速之客跑進紅茶桶的出水口，再加上使用時我們沒有留意到，因而導致消費者食用到，真的感到非常抱歉」，且當天接獲反應後，已經將整桶紅茶丟棄並煮新的，「針對沈同學，以及支持我們的顧客，再次說聲抱歉。」

雖然此次事件屬於個案，店家也承諾會改善，但依舊有不少網友驚嚇地說「太誇張了吧！是在開趴嗎」、「中特獎！1杯1隻就夠恐怖了！還5隻！」「不行⋯這樣以後飲料我都要開膜才敢喝了」、「真的加料不加價啦」、「一隻還吸進嘴裡」。