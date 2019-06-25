雲端最前線／頻造勢救不回韓民調？郭台銘黨內互比拿第一！

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國民黨總統初選廝殺激烈，黨中央舉辦的首場政見會將於今日登場，郭、韓、朱準備展現自身優勢，做最後衝刺。根據《台灣民意基金會》24日發布最新民調顯示，在國民黨5位總統參選人中，郭台銘以29%在黨內互比拿下第一，而原本遙遙領先的高雄市長韓國瑜，民調並沒有跟上造勢時的氣勢，反而跌至第三。郭台銘能否順勢成為藍營共主？《雲端最前線》25日邀請立法委員許智傑、前台北市議員楊實秋、台北市議員鍾沛君、資深媒體人黃創夏，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

台灣民意基金會最新民調結果指出，在國民黨5位總統參選人中，目前郭台銘以29%稍居上風，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜兩人則以0.3％的差距不分軒輊，而前台北縣長周錫瑋僅、孫文學校校長張亞中則是大幅落後。進一步分析選民的年齡層，在最有優勢的3位參選人中，郭台銘在25歲以上、50歲以下的選民佔有優勢；朱立倫最受24歲以下的年輕人青睞；韓國瑜則是吸引50歲以上年長者的選票。

若以選民的政黨認同來分析，在國民黨支持者中，郭台銘獲25%的支持度，朱立倫僅有15%，而韓國瑜以56%最受青睞；在中性選民中，郭台銘獲30%支持，朱立倫為24%，韓國瑜為25%；在民進黨支持者中，有33%支持郭台銘，朱立倫也有37%的支持度，而韓國瑜僅有6.9%。

此外，針對國民黨初選戰況，國民黨總統初選參選人郭台銘24日表示，國民黨現在是「炸郭聯盟，我提的8點，沒有一項採用，只有我接受乖乖牌，其他人都破壞，只有我遵守」，認為自己面臨「一邊黑郭，一邊炸郭」，他再次呼籲國民黨2020要團結才有機會勝選。郭台銘表示，國民黨在初選方面沒有做好，讓多位候選人受累，又有特定媒體對他的報導不公正、不公平，所以他現在面臨的是「一邊黑郭，一邊炸郭」，直說媒體報導要中間，不然就無法無天，但他強調，自己是打不死的，正義永遠是勝利的。

▼國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者呂佳賢攝）

而第一場國民黨政見會在高雄登場，郭台銘透露，「憲政、外交、兩岸、國安」的議題，是他比較不擅長的，但兩岸議題他懂，也知道台灣目前的問題，他表示生意人希望政策帶有牛肉，然後去實現。《雲端最前線》25日邀請立法委員許智傑、前台北市議員楊實秋、台北市議員鍾沛君、資深媒體人黃創夏，與主持人楊文嘉一同深入剖析。



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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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