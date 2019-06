「美國要發大財」川普轟Fed像頑固小孩：降息就會美股飆千點、GDP漲5%

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)24日批評聯邦準備理事會(Fed)像個「頑固小孩」(stubborn child)一樣,一直不願意降息,阻礙美國經濟擴張發大財。他說明,Fed降息,就可讓美國國內生產毛額(GDP)成長率達5%,「但他們鬧彆扭,把事情搞砸了!」

川普在推特上表示,儘管Fed不知道自己在做什麼,例如提高利率太快(通貨膨脹率低,世界上其他地區非常放緩)並且大規模緊縮,每個月500億美元,「但我們正在努力,即將看到美國歷史上表現最好的6月之一。」

「想想如果Fed做對了會怎麼樣?」川普說,如果Fed降息,道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)就會上漲數千點,GDP成長率也會上漲數點,高達5%,「現在當我們需要降息和寬鬆時,以彌補其他國家對我們所做的不利行動,他們卻像頑固小孩一樣堅持!把事情都搞砸了!」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上星期指出,由於經濟前景「不確定性」增加,聯準會許多成員認為增加了降息的理由,然而仍需要閱讀更多的數據再決定降息計畫,因此宣布基準利率仍維持在2.25%至2.5%的區間不變,同時也暗示若經濟前景惡化,可能很快降息。

....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!