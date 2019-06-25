「纖維鑽石」羊絨經濟翻轉內蒙　鄂爾多斯市以品牌為名

▲鄂爾多斯集團致力開發羊絨製品的時尚程度，以吸引年輕消費者目光。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／鄂爾多斯報導

不同於綿羊毛，山羊羊絨因柔軟纖細，織品輕薄保暖被譽為「纖維鑽石」，前幾個世紀，以喀什米爾地區為出口集散地的羊絨深受歐洲貴族喜愛，但值得注意的是，進入本世紀後，大陸的羊絨產量已高居全球之冠，並以內蒙古自治區鄂爾多斯市產量為最，譜寫出品牌與城市同名的佳話。

鄂爾多斯在蒙古語意為「眾多的宮殿（宮帳）」，位於內蒙古自治區西南部，面積8.7萬平方公里，人口206.87萬人，除煤炭、石油、天然氣、稀土豐富外，地處鄂爾多斯高原和大草原，生活著特有的「阿爾巴斯山羊」，盛產珍貴山羊絨，從19世紀起就有出口外銷的歷史。

因此，適逢大陸改革開放、經濟起飛，1981年成立的鄂爾多斯集團不只外銷也攻於內銷，喊出「溫暖全世界」的口號，擴大與牧民合作並規範性的圈養山羊，以至於鄂爾多斯羊絨製品產量達到全球的四分之一，2018年品牌價值也達到931.58億元人民幣，年產各類羊絨製品1000萬件。

在此之下，鄂爾多斯集團不只翻轉當地經濟， 2001年當地撤盟設市，從原稱伊克昭盟，改名為現在的鄂爾多斯市後，更成為成品與品牌同名的佳話，以及當地企業代表。

近年，為改變過去山羊絨製品主打高端，但不夠時尚、潮流的印象，鄂爾多斯集團更開始透握紡織技術，或是融入其他材質，發展出年輕人也可以接受的時尚產業鏈，集團絨紡事業部副總經理王友就指出，針對年輕消費者需要，公司近年聘請歐洲的設計師，開發BLUE ERDOS等品牌路線，與極品1436產品線一同布局市場。

▲羊絨集團絨紡事業部副總經理王友。

王友指出，羊絨只產於山羊，是山羊每年為了過冬，自然長出的長絨毛，若牧民不割取於春夏時也會自然脫落，由於柔軟有彈性適合做成絲線，製品質輕保暖深受中高端消費市場喜愛，但由於每頭山羊一年平均僅可採得150公克左右的羊絨，整體占世界動物纖維總量僅0.2%，也被視為「纖維鑽石」。

在此之下，為達永續發展，王友表示，內蒙古嚴格執行每20畝地養一隻山羊的政策，也讓近年鄂爾多斯羊絨在品質與產量上， 排名全球前列。他說，目前全球每年生產23000噸的山羊絨，12000頓來自大陸，又以內蒙古品質最佳。

▼鄂爾多斯集團為達永續經營，開發多樣化的產品線。