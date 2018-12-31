鄂爾多斯人均GDP輾壓北上廣！2.5萬美元擠進發達國家行列

▲ 第一、二、三產業結構統計表 。（圖／鄂爾多斯統計局）

大陸中心／綜合報導

人均GDP達2萬美元是邁入發達國家水平的指標之一，而內蒙古的邊境小城鄂爾多斯市早已跨過，2017年的人均GDP還遠超北上廣，達到2.52萬元（美元，下同）。據了解，廣州在2017年人均GDP為2.23萬元；北京為1.9萬元，預計今年首次達到2萬元；上海為12.46萬元，還在努力邁過門檻。鄂爾多斯豐富的煤炭資源為當地的高人均GDP線上不少力。

▲鄂爾多斯位於內蒙古西南部，全市總面積8.69萬平方公里。（圖／維基百科）

鄂爾多斯市統計局資料顯示，2017年全市地區生產總值3579.81億元（人民幣，下同），常住人口206.87萬人，粗略計算可得2017年人均GDP約17.3046萬元。2016年生產總值為4417.93億元，同比增長7.3%，全市人均GDP達到21.55萬元，同比增長6.8%。2015年全市地區生產總值為4226.1億元，2015年末全市常住人口204.51萬人，粗略計算可得人均GDP約20.6645萬元。

總體來看，鄂爾多斯近三年來人均GDP都在17萬元以上，超過了北京和上海。據國家統計局資料顯示，北京市2015至2017年人均GDP分別約為10.6萬元、11.8萬元、12.89萬元；上海市則分別約為10.4萬元、11.7萬元、12.46萬元。

▲鄂爾多斯市貌。（圖／維基百科）

鄂爾多斯資源非常豐富，羊絨製品產量約佔大陸的三分之一，世界的四分之一，已探明天然氣儲量約1880億立方米，佔大陸三分之一，已探明稀土高嶺土儲量佔大陸二分之一，已探明油氣儲量 11億立方米。

鄂爾多斯人均GDP能高居前列離不開豐富的煤炭資源，已探明煤炭儲量有1496億多噸，約佔大陸總儲量的六分之一，是煤炭產量最大的城市，全市87000多平方公里土地上，70%的地表下埋藏著煤。煤炭產業佔經濟總量近70%、財政總收入近50%。

鄂爾多斯市在10年前開始積極轉型，努力擺脫過於依賴煤炭的狀況，據《每日經濟新聞》報導，全國人大代表、時任鄂爾多斯市市長龔明珠表示，以煤炭為主的資源型城市可從延長資源型產業鏈、調整優化產業結構、節能減排等三個方面出發，推動經濟向高品質發展。

龔明珠指出，轉型方式需要同調整優化產業結構相結合，破解「一煤獨大」局面，煤炭城市應探索裝備製造、新能源、新材料、雲計算、大資料等戰略性新興產業，大力發展金融、物流、文化、旅遊等現代服務業，從而提高非煤產業在規模以上工業、第三產業在GDP中的佔比。