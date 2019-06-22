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陳明通拜會楊鎮浯　談小四通「現階段並無必要性」

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▲陳明通拜會楊鎮浯　呼籲「地方跟中央共同維護主權」。（圖／金門縣政府）

▲陳明通拜會金門縣議會。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸委員會主任委員陳明通21日拜會金門縣縣長楊鎮浯及金門縣議會，聽取地方對推動兩岸交流建議，並說明政府兩岸政策，他表示，陸方所提的「小四通」，除通水已經實施外，其他如通電、通氣、通橋3項，現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，須由中央全盤衡量及審慎評估。

陳明通指出，政府非常關心金門建設，陸委會長期以來協調主管機關推動「小三通」的相關交流與合作，積極協助金門整體發展。對於陸方所提的「小四通」，除通水已經實施外，其他如通電、通氣、通橋3項，現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，須由中央全盤衡量及審慎評估，「政府將優先處理可操之在我的部分，以促進離島經濟發展及民生福祉。」

陳明通強調，兩岸關係是很嚴肅的課題，主權議題是「零和賽局」，經貿關係是「非零和賽局」，但對北京而言，「經貿賽局」終究是要服膺「主權賽局」。中共年初提出「習五條」推動統一進程，倡議探索「一國兩制台灣方案」，中共所謂的「一國兩制」，台灣將被去主權化、去軍隊化等，完全沒有自主權利，「地方政府交流時，要審慎應對中共背後隱藏的對台政治圖謀，並支持我政府維護主權的政策。」

金門縣長楊鎮浯則表示，自己跟陳明通認識已久，同時在立法院的時候，在很多觀念的溝通或在很多實務的配合上面，大家的互動也都非常好，在很多的事務上面，陳明通在不違反中央的原則之下，也都對地方政府的需求表示理解。

楊鎮浯指出，金門因為特殊的地緣關係以及特殊的歷史背景，所以從以前到現在一直都是一個比較特別的地方，「事實上我們在各個場合都一直在表達金門願意做兩岸相關政策的先行先試的示範區，不管是兩岸的哪種政策，只要是對金門好的、可為大家所接受的，我們都願意來努力看看。」

他還說，陳明通在前次陸委會任內協助總統所推動的小三通，就是所謂的「兩岸先行先試」，事實上，很多相關的政策也都是從金門開始，「相信陳主委這一塊比我更清楚，因為主委就是親自參與其中的推動者，所以包含小三通、包含兩岸的很多協議，金門完全有條件，也願意來做一個紐帶，也請陸委會能夠多考慮一下，在兼顧中央的原則及地方的發展需求上，給予金門多一些的協助。」

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關鍵字：陳明通,陸委會,楊鎮浯,金門,小四通

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