福建提「小四通」對接洽談　加速金馬通水、通電、通氣、通橋

▲金門田浦水庫。（圖／記者胡順惠攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省日前推出《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，對兩岸「應通盡通」提出更多細節方案，包含推動展開「小四通」對接洽談、加快能源資源互通、推動金馬通水通電通氣通橋、推進「台海通道」項目，以及兩岸行業標準共通等。

推進金馬與福建地區的通水、通電、通氣、通橋方面，《實施意見》中指出，要開展「小四通」對接洽談，借鑒向金門供水模式，發揮民間行業協會和企業作用；堅持做好向金門供水源頭龍湖水庫環境保護，加強輸水管道維護；建設連江官嶺至黃岐輸水管道；推動供應液化天然氣，發揮西氣東輸三線工程作用；推動通過海纜輸電方式實現電網聯網，推進研擬廈金大橋和福州連江至馬祖通橋方案。

▼大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）

推進基礎設施聯通方面，《實施意見》中提到，要推進「台海通道」項目，持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。

用好海峽海底光纜，推進長樂至淡水、廈門至金門兩條海底光纜商業運營，推動電子商務、雲端服務等新領域應用。

加密閩台海空直航聯接，推動增開對台航線航班，推動廈門劉五店港區對台開放，推進廈金遊艇雙向直航常態化。

加強對台開放口岸基礎設施建設，推進福州琅岐客運碼頭、廈門五通客運碼頭三期建成使用，推動閩台海空航線與「絲路海運」及中歐班列對接。

深化行業標準共通方面，《實施意見》中指出，先行開展若干領域標準合作，擴大對台企資質及行業標准採認，繼續推進直接採認台灣地區職業技能資格，對台灣地區工程序列專業技術人才來福建工作的，直接確認相應職稱。

完善標準合作的平台，開展閩台技術標準和法規採集、研究、開發、諮詢服務。支持台企在閩設立第三方檢驗檢測、認證機構，參與製定國家、行業和地方標準。

▼金門與福建於2018年正式通水。（圖／記者胡順惠攝）