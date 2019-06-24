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影／斗六站大吵！長髮女跳軌「秒變V9投石兵」扯爆　畫面曝光...網看傻：吃壞了

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網搜小組／綜合報導

一名網友今日在台鐵斗六站目睹，一對男女竟不顧危險，站在鐵軌上吵架，女方更一邊咆哮，一邊朝對方扔擲石頭，讓人不禁捏把冷汗。畫面曝光後，被網友們一陣撻伐，紛紛怒喊「直接叫路警來」、「先開罰再說～」。

▲斗六站大吵！長髮女跳軌「秒變V9投石兵」扯爆　畫面曝光...網怒：吃壞了。（圖／翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」粉專）

▲長髮女朝男子丟石頭。（圖／翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」粉專）
 

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」稍早po出畫面，一開始男女雙方大剌剌地站在鐵軌上，疑似起爭執，沒多久男子上到月台，但長髮女仍在軌道上，除了不停叫罵外，還朝對方丟石頭，最後在台鐵員工及警方的勸導下，才終於結束這場鬧劇。

▲斗六站大吵！長髮女跳軌「秒變V9投石兵」扯爆　畫面曝光...網怒：吃壞了。（圖／翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」粉專）

▲兩人直接站在鐵軌。（圖／翻攝自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」粉專）

而目擊網友也忍不住嘲諷，「今日下午斗六站出現投石兵！這很高招啊，吵架然後跳下去身處在武器+200的場面，這通常課金大神V9才有這種福利吧！」

脫序的行為引來不少罵聲，網友們直言，「這是誰壞掉了，快去領回家啊」、「聽聲音好像是廣東話，港女......」、「可以拿月台上的水果丟嗎」、「這種直接移送路警+列入拒絕運送黑名單」。另外，根據《鐵路法第57條第2項》規定，行人不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內通行，違反者將會同法第70條處罰1至5萬元。

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關鍵字：斗六站,鐵軌,台鐵,跳軌,投石兵,脫序

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