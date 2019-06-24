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海島開心度假…8歲童吃熱狗噎死　父母驚嚇過度送醫治療

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▲▼小孩,孩童,熱狗。（圖／達志影像／美聯社）

▲孩童吃飯時家長務必要當心。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

孩子吃東西時家長千萬不能大意，也必須從小讓孩子學會細嚼慢嚥。一名在西班牙渡假的8歲男童就不小心被熱狗噎到，儘管家人與周圍遊客試圖把口中的熱狗挖出來，但因方法錯誤，救護人員緊急將男童送院後，仍回天乏術。目前男童父母也因驚嚇過度在醫院治療，事故發生的渡假村也降半旗致哀。

根據《每日郵報》指出，這名男童23日跟著家人前往西班牙大加那利島（Gran Canaria）慶祝聖胡安節（Fiesta de San Juan），結果卻在半夜12點多與父母在海灘酒吧吃飯時，不幸被餐點中的熱狗噎到。儘管在救護人員抵達前，家人與附近的遊客拼命想幫他把口中的熱狗挖出來，卻因方法錯誤徒勞無功，經過醫生搶救後，男童仍宣告不治。當地議會也宣布慶祝活動暫停，全城替男童哀悼，男童父母則因驚嚇過度，仍在醫院治療中。

若是身旁有人噎到，必須「哈姆立克急救法」（腹部推力法）進行急救，急救者需站在患者背後，兩手環腰抱住患者，一手握拳置於肚臍上方，另一手環抱其上；在傷患上腹部（肚臍以上，胸骨劍突以下）朝內上方連續壓擠5次，力量要夠；反覆施行，直到異物排出。醫師提醒，千萬不可以試圖用手將異物挖出，因為施力不慎恐讓異物越陷越深。不過最有效的預防方法，仍是細嚼慢嚥。

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