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7月大男嬰舔一下葡萄竟「吸入氣管」　醫曝錯過黃金5分鐘必死

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▲葡萄,氣管,噎死。（圖／新華社）

▲男嬰舔了一口葡萄竟吸進去卡在氣管。圖非當事人。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

江蘇省揚州市一名7個月大的男嬰日前被祖母餵舔葡萄，沒想到他竟將整顆葡萄吸了進去卡在氣管。男嬰的祖母見狀趕緊摳他嘴巴及拍背，不過最後未能將葡萄取出。醫師表示，男嬰經過搶救恢復心跳，不過已錯過最佳搶救時間，肯定是救不過來了。

綜合陸媒報導，男嬰的祖母表示，當晚她給孩子舔了葡萄，誰知整個葡萄被吸了進去，「本來就給他吸吸，哪曉得他嘴一張，使勁一吸！我沒命地摳都沒摳出來，把他趴腿上拍，沒命地拍背後頭，也沒拍出來。」

▲男嬰被送往醫院急救。（圖／翻攝荔枝網）

▲男嬰被送往醫院急救。（圖／翻攝荔枝網）

該名男嬰隨即被送往醫院，經過搶救恢復心跳，但醫師表示，已錯過最佳搶救時間，肯定救不回來。蘇北人民醫院急診醫師透露，「這樣的情況錯過黃金5分鐘基本上就很難救，而且嬰兒的心跳停了還不止一次。」他還說，「按了40分鐘，現在腦子跟乒乓球拍一樣腫得很厲害，腦溝都沒有了，肯定是救不過來了。

▲院方人員示範急救方法。（圖／翻攝荔枝網）

▲院方人員示範急救方法。（圖／翻攝荔枝網）

院方急救人員提到，如果嬰幼兒被異物噎住呼吸道，家長應該採取的是哈姆立克急救法，而不是用拍背、倒立等無效的方法。此外，也可讓寶寶處於「頭低臀高」的姿勢，接著在兩側肩胛骨的中間，用掌根連續五次向下向前叩擊，若這種方式異物還是沒有排出的話，還可以將寶寶仰臥，透過按壓腹部的方式排出異物。

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關鍵字：男嬰,葡萄,氣管,哈姆立克法,窒息

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