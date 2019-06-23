手心向上不是羞恥…嘉市寺廟團體捐款「千盞燈」助學　126名學生受惠

▲黃敏惠頒發學生「千盞燈」助學金，同時感謝寺廟團體捐助。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學金活動今年共計有44座寺廟、2間基金會、1家企業及5位社會善心人士熱心參與贊助，總贊助金額共241萬元整，受惠126位學生，市長黃敏惠與寺廟團體代表共同頒發助學金，並頒發感謝狀感謝所有寺廟團體的支持。



黃敏惠表示，千盞燈計畫自開辦以來至今年已邁入第17年，受惠學生人數累計達1,464人，發出助學金金額累計達2,951萬元。不只是金錢的獎勵，也有神明的保庇和滿滿的祝福。尤其今年贊助寺廟44座，達歷年之最，更見證嘉義市愛心滿滿。黃敏惠市長代表受助學生及家長，向所有贊助的寺廟、團體及社會善心人士致上感謝。「因為有你們點亮明燈，才能照亮每個孩子的未來。」



黃敏惠勉勵同學們勇敢逐夢，相信自己會不一樣。把愛一棒一棒傳下去，長大出社會，有經濟能力後也能回饋社會，貢獻自己最大的心力，將愛心傳承給更多年輕學子。





兩個女兒都領助學金的陳亮君媽媽代表受助家庭上台分享。她說，先生在18年前因癌症突然離世，最小的孩子那時才兩歲。事情發生得太突然，讓她陷入憂鬱。還好有宗教信仰，政府機構急難救助和許多善心人士的陪伴，讓她慢慢走出來，靠著美術編輯這份工作，把3個孩子拉拔長大。

亮君媽媽說，大女兒為了家計，19歲畢業後就開始工作到現在，也因此家裡沒辦法再申請中低收入戶等補助，還好社會處提醒可以申請千盞燈，現在兩個孩子一個已經讀到要升大四，一個專科升五年級。她常跟孩子說，「好好讀，嘉義市有千盞燈。真的千盞燈幫了我們家很大的忙！」





亮君媽媽感謝所有善心團體，十多年來照顧嘉義市學子。也期勉同學們，手心向上的時候不要覺得羞恥，要告訴自己，有一天會當一個手心向下的人，把善的力量繼續傳承下去。





2019年「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學金贊助單位芳名錄如下：



一、寺廟（44座）

嘉義市真如禪寺、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、財團法人九華山地藏庵、財團法人嘉義市普濟寺、財團法人嘉義市大天宮、文財殿、三仙宮、財團法人台灣省嘉義市先天玉虛宮、財團法人嘉義市朝天宮、玉皇宮、慈善佛院、光正萬教宮、財團法人妙雲蘭若、財團法人台灣省嘉邑鎮天宮、嘉義市太清宮、佛光山圓福寺、應天宮、圓善寺、大明禪寺、彌陀禪寺、頂安宮、財團法人嘉義市伏龍宮、上帝廟(湖內里)、保安廟、財團法人嘉義市聖廟太元宮、王靈宮五顯帝廟、天恩宮、北安宮、關廂境廟、嘉邑震安宮、太極宮、財團法人台灣省嘉義市福社宮、仁武宮、財團法人嘉義市南屏宮、財團法人嘉義天玄宮、財團法人嘉義市鎮南聖神宮、萬善公廟、開山尊王廟、紫微宮、財團法人嘉義市鵬思宮、財團法人嘉義市龍安宮、先天宮、玉龍宮、慈濟宮等。



二、慈善基金會團體（2間）

財團法人台灣省嘉義市天后宮附設玉三聖母扶濟慈善會、財團法人妙雲教育事務基金會。



三：企業（1家）及社會善心人士個人（5位）

山興五金企業【負責人：文財殿羅元慶主委】、羅偉瑞先生（湖內里上帝廟羅崑謀委員之子）、盧建志先生（普濟寺盧長銘常董之子）、劉明澄先生【市農會理事長、湖內里上帝廟及保安廟主委】、張博凱先生、蕭建林先生【福全里里長、伏龍宮總幹事】