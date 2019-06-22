救護車老司機心臟不適　送醫急救說：以前自己開　今天第一次坐

▲▼ 民眾胸悶冒冷汗被急送醫院。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局22日8時14分接獲報案，指稱金龍街上一民眾在嘉義公園內身體不適急需救護，第二大隊蘭潭分隊獲報後前往救援。

救護人員到達現場發現72歲陳姓民眾坐在公園椅子上，外觀臉色蒼白及冒冷汗。患者表示，剛剛在公園走路運動，突感胸悶、頭暈，趕緊坐在旁邊椅子休息，但因為症狀沒有緩解，所以請人報案，並自行服用一顆NTG（耐絞寧，俗稱救心）等待救護車到達。評估後發現患者血壓很低（66/34mmHg），但其生命徵象均正常。

由於當下還無法鑑別是藥物作用或本身心因性休克問題，加上過去有心臟病病史，救護員判斷是危急個案打算先改善患者症狀，給予氧氣治療、用大管徑的18號針頭給予靜脈輸液注射生理食鹽水，且下肢抬高試圖改善患者症狀，

處置完成後，患者隨即被推上救護車用3導程監測患者動態心律(為竇性心律NSR)，送往聖馬爾定醫院急診救治。患者於車上血壓恢復至139/73 mmHg，且不適症狀大幅改善，過程中患者表示「自己過去是開救護車的，今天是第一次坐救護車去醫院。」；院後檢傷站的生命徵象測量，血壓亦是132/73 mmHg，甚至檢傷為四級。

市府消防局呼籲:家中成員或本身如有心臟病病史，應非常注意患者的運動狀況。一旦發現有胸悶、呼吸喘、冒冷汗等症狀，應立即撥打119交予救護員處置並記得不要亂服用NTG，否則可能會導致更糟的情形。