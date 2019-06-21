無頭嬰靈纏身要速斬桃花　姊妹淘人財兩失慘淪神棍性奴

▲姊妹淘誤信神棍，遭性侵還給錢，人財兩失。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

劉姓男子假借神明附身，向飲料店小妹小圓（化名）騙稱可改善感情、健康運勢，強制性交得逞，還收1萬元及3C產品。劉男還跟小圓介紹姊妹淘小瑄（化名）掰說有無頭嬰靈纏身，需裸體過火並指侵下體得逞。台中高分院審結，認為劉男利用宗教，確有強制性交、猥褻及詐欺，應執行9年，全案仍可上訴。

劉姓男子2008年在桃園犯下性侵友人未滿14歲女兒，遭法院判刑7年半定讞，卻未到案執行遭通緝。2017年10月間認識住家附近飲料店的女店員小圓，他發現小圓似乎有心事，謊稱自己有神壇，並有神明附身，可給予協助。小圓不疑有它，告知自己有健康問題，另有跟男友相處的感情問題。劉男「作法」調整後，小圓婦科問題有所改善，便支付他1萬元法事費用。

劉男見機不可失，告知小圓要改善跟男友的感情，必須 「陰陽調和」，跟他有親密接觸。而且法事目前已做一半如果不做下去恐會有嚴重災難。小圓不疑有它，跟著劉男去他租屋處，遭強制性交及口交得逞。

小圓認為劉男確有法力，還將自己的姊妹淘小瑄介紹給劉男。劉男得知小瑄有感情困擾，騙說她身上有無頭嬰靈，須趕快斬桃花。剛好小瑄曾流產過，相信劉男說法，在劉男命令下，小瑄裸身過金爐，還被劉男乘機摸胸並指侵得逞，事後還付他7萬超渡費及法事費。劉男之後卻消失無蹤，2人才驚覺被騙。

劉男坦認有收錢及收物品辦事，並與2女發生關係，但否認有說過神明附身可消災解厄治療婦科疾病等。

台中高分院認為，劉男先在桃園性侵少女遭法院判刑竟仍不知悔改，為逞一己淫慾，利用2女迷信宗教的機會，以怪力亂神之說對2女施加心理壓力，對她們強制性交與強制猥褻得逞，且犯後否認犯行，態度不佳，未與2女和解。一審判他判他8年徒刑，但他確有詐欺既遂，詐得現金及3C產品等，改判9年徒刑。

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