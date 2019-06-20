出遊經坪林！她突然暴衝河邊被沖走…回神「險掉5F深洞」　男友一把拉救命

▲原PO衝向河邊，差點被沖走。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／綜合報導

「某年，我老公還是男友身份的時候，他開著車載我出去玩」，一名女網友在臉書分享自己的親身經歷，說據她老公轉述，當時出遊經過坪林時，她突然臉色凝重地說想下車走走；車才剛停好，她馬上開車門衝向一個河邊，眼見要被沖走之際，男方趕緊拉她一把，而再過去有個5層樓高的大洞，掉進去後果不堪設想。

這位女網友在臉書《靈異公社》表示，據她老公轉述，2人出遊時，經過坪林一個地方，她突然臉色凝重地告訴男方「我想下車走走」。但男方便停好車後，原PO馬上開了車門、往一個地方衝，「我老公看我跑走立即跟上」。原PO透露，當時她走到一個河邊，水的深度約到腳踝，突然感覺就要被水沖走。

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男方看到這幕馬上拉住她，大喊「不要放手」，並把原PO順利拉上來。這時女網友忽然回神，還問男方「為什麼我們在這裡？」男生便回「妳剛剛忽然說要下車走走，下車後一直往這跑，我看妳表情不對勁，我一路跟，結果妳差點被沖走……」。

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▲當時若不是男方拉住，原PO可能就掉進大洞。（示意圖／記者彭懷玉攝）

男方接著說「我拉妳的時候，還感覺到有人也在拉妳」，原PO也表示「我感覺有人拉我的腳，我就滑了。」之後男方趕緊要帶她離開那裡的時候，忍不住開口「妳看，如果我慢了一步，後果不堪設想……」，因為順著水流再過去，竟然有一個約5層樓高的大洞。

看到貼文後，有人好奇發問「上到山有沒有特別事發生？特別的聲音或氣味？」原PO則透露「我是有聞到咖啡跟香水味」，讓這位網友直猜測「可能是山精樹精，它們會散發氣味，你就被帶走」。也有人說「看到大洞，拉人的感覺可能是漩渦」、「漩渦不一定眼睛就看得到，也有可能是暗流。」

其他網友則紛紛留言，「被牽了！還好你老公反應快」、「這裡很多這樣，差一點拉走的」、「我看你的文章的當下起雞皮疙瘩欸」、「我們家2次去坪林，2次車子都有問題，後來我們家就不再去坪林了」、「有可能你的八字輕或是磁場跟他們很相近，所以會被附身。」

還有人也在坪林遇過奇怪的事，說她和前男友之前想騎車去坪林踏青，「12:00從中和出發，騎了好久一路上都沒看到人車，突然在一個轉彎後看到一隻黑狗被綁在路邊」，當時2人停下車摸摸黑狗後，便看到慢慢有人車了，「但……我們騎到大馬路，覺得下山後，才發現我們根本還是沒騎到坪林……出口處是南港，而且已經晚上6:00了。」

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