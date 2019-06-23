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背叛他們前「請三思」！憤怒天蠍是正常能量釋放　優雅天秤竟然也會失控？

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▲▼賞巴掌,憤怒,生氣,分手,吵架,打架。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲被背叛讓人受盡委屈，就算不時聽到原諒、復合等例子，但有些星座其實惹不得啊！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay、Pexels）

生活中心／綜合報導

面對情人突然丟出「我們分手吧」的決定，想必任何人都不會好過，如果感情走不下去是因為彼此都有問題只是拖著不解決，那麼被分手的那方，多少會選擇默默接受，退回自己的世界收拾好心情。但若是被另一方狠心背叛，有些人才不會像歌詞「我以為我會報復／可是我沒有……」寫的那樣，而是真的行動起來、給負心人一點警告！香港算命王就整理出5個最有可能「把怨氣付諸行動」的星座，奉勸另一半若想偷吃千萬要三思。

天秤座
天啊～一向優雅的天秤座竟然第一個就上榜！其實在一般被分手的狀況下，天秤座還是會維持一貫從容的風度，就算內心再糾結，也不會有過度激烈的舉止表現。但天秤座偏偏又是很重視「平衡」的星座，一旦被背叛，細數過去以為甜蜜的感情原來全都是錯付，失落感與挫折感就會席捲而來。這時，背叛的那方最好摸摸鼻子、不要狡辯，否則真的惹惱了天秤座，過去的感情問題和舊帳就會被掀開，一件一件跟你算清楚！

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▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

天蠍座
天蠍座的記仇功力無庸置疑，類似這種主題總是能毫無懸念的榜上有名。而面對感情問題，天蠍座最痛恨的就是欺騙、背叛，雖然對於出軌想分手的那方來說，果決的天蠍座絕對不會勾勾纏，但他們的態度可能會秒變得冷酷無情，也會在社群軟體上冷不防射出幾支冷箭攻擊負心人，讓他們日後想到，還是會不寒而慄。

金牛座
總是給人固執、沉穩印象的金牛座，好像跟憤怒、報復等詞彙沾不上邊，但其實有耐心、持久力強等個性用在「分手復仇」上，其實殺傷力極大呀！如果你們有許多共同好友，或是社交圈很重疊，周邊朋友還可能會紛紛來幫受傷的金牛座討公道，就算過去在感情裡金牛座也有錯處，但他們執拗的牛脾氣一旦認為都是對方的錯，就沒有轉圜的餘地，負心人自己要有心理準備，背叛金牛座對生活所帶來的影響，可能會維持很長一段時間。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

牡羊座
雖然牡羊座擁有衝動、火爆的個性，但如果情緒爆發的當下有人勸得住他們，他們的負面情緒可能不會繼續高漲，或許面對愛人的背叛，也可以大事化小、小事化了。但如果周遭沒有人能幫他們排解情緒，可能就連一哭二鬧三上吊等瘋狂的事也做得出來，就算對方想向身邊親友極力隱瞞背叛的事情，終究也是紙包不住火。然而牡羊座脾氣來得快也去得快，如果對方能挺過一波風暴，或許就沒事了。

▲▼憤怒，焦慮，生氣。（圖／Pexels）

處女座
比起單純在乎「我付出這些，他也一樣嗎？」這種有來有往是否對等的天秤座，處女座更在乎的是整體投資報酬率，所以交往過程中他可以為了愛人而放棄很多事情，如果最終是以背叛收場，賠了了的結局當然會讓曾經投入這麼多的他們受傷又抓狂，而且殺傷力如何往往很難評估～結論就是，和處女座戀愛，「天堂」和「地獄」都是他們給的，另一半再怎麼樣都要拿捏好分寸，不能隨便越線啊！

ET快訊
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關鍵字：背叛,分手,星座

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