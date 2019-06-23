Uber條款延燒／時薪曝光！多元計程車：載客趟數多「根本白忙」

▲Uber駕駛每周薪資明細。（圖／駕駛提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部鼓勵Uber駕駛轉入多元化計程車，但有Uber司機認為，目前平均時薪350至500元，一周就能賺32至35K，多元化計程車根本無法提供這麼多薪水。但事實是否真的如此？據知情人士透露，加入台灣大車隊多元化計程車駕駛，平均時薪也有300至400元，「Uber確實可以做到無縫接軌，但根本不需要浪費那麼多時間跑車，Uber司機根本白忙」。

交通部6日公告「汽車運輸業管理規則103-1條」修正草案，雖然距離執法日還有4個月的緩衝期，但相關配套與退場機制仍未明朗，讓代僱駕駛人開始擔心未來生計。據Uber駕駛提供的每周薪資明細，約落在25K（上線時間68小時）至34K（上線時間108小時），平均時薪約350元左右。

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Uber每趟抽成25%，被外界大為抨擊。網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，抽成多少根本不是重點，以Uber平台舉例，找10個司機以AI運算，有人跑50小時、有人跑90小時，每個人時薪換算下來都差不多，還有趟次獎金加給，大數據讓願意跑的人不會餓肚子。

李威爾說，大家被抽成的東西誤導，大車隊除了抽成15%，還有其他費用，像是手機費用、裝表費用，重點是每個星期領到的錢夠不夠用。他說，Uber不斷做行銷廣告，給客人的優惠券都不會從司機身上出，而且透過大數據分析，在叫車需求量多時，能收取較高的乘車費用，刺激司機出門載客。

▲台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

多元計程車的收入是否真的無法趕上Uber？知情人士表示，計程車司機薪水高低跟個人經驗、跑車勤勞度有關，台灣大車隊多元化計程車駕駛每個月月薪也能達13.8K至17.8K，但這是比較好的駕駛收入，把最好的拿出來講有意義嗎？根本就偏離事實，不是所有司機都能達到這個收入，真要比較應該是有無加入車隊才有差。

知情人士說，Uber真的可以做到無縫接軌，但為什麼還要轉過來多元化計程車，原因就是實際營運趟次只有Uber的一半，假設原本是400趟，現在就是200趟，最後發現收入跟以前差不多，因為計程車收取單價較高較合理，Uber離峰時是賠錢做生意，尖峰價格卻是3至4倍加乘，根本就不需要浪費那麼多時間跑車，油耗跟折舊都能省下來，Uber根本在白忙。

有轉入多元計程車1年的駕駛指出，目前收入與Uber相比是差不多的，因為計程車計費標準比較高，差別只是在於計程車營業範圍有限制，營業登記證為北北基桃，就只有這邊可以營業。至於多元計程車的單子是否真的比較少，他則說，並沒有這回事，因為多元計程車是跟著車隊，客源數的多寡必須要看車隊本身。