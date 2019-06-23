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影響張書豪最深的五個角色

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▲（圖／Adam Tristan攝）

假如你跟Wazaiii編輯一樣是個看台劇長大的八年級生，想必對《危險心靈》、《比賽開始》、《植劇場－天黑請閉眼》……等叫好叫座的電視劇並不陌生。在這些曾陪伴你我度過週六夜晚的戲劇中，不難發現有位濃眉大眼男子的身影，沒錯，他就是曾以19歲新人之姿拿下金鐘獎的演員－張書豪！

除了在電視劇屢創佳績，張書豪在電影大銀幕的表現也相當亮眼，近期最受矚目的，莫過於在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演的痴情牙醫楊祐賢。他在片中演技精湛、情緒到位，光是一場哭戲就不知揪了多少人的心、逼出了多少人的眼淚。（看愛情片從不掉淚的Wazaiii編輯也哭得死去活來）

▲（圖／Adam Tristan攝）

作為一個專業的演員，在飾演每個角色前必須做足功課，即使不是自己親身經歷過的故事，也得把它演得像是自己的人生。而演過這麼多佳作的張書豪，哪些角色對他的影響最為深刻呢？走，Wazaiii編輯這就帶大家從張書豪曾演繹過的五個角色，一探他的戲劇人生！

▲（圖／Adam Tristan攝）

《危險心靈》－沈韋

「我在高二暑假時，和同學相約一起去西門看電影，半路上忽然有星探問我有沒有興趣演戲，因為當下有點擔心被騙，我就把我爸爸的電話號碼給他，沒想到他真的接到一通要我去試鏡的電話。在爸媽的陪同下，抵達試鏡現場才發現《危險心靈》的編劇侯文詠，爸媽一見到侯製作本人都覺得很放心，也因此開啟了我的戲劇之路。

雖然我當時的演技很生疏，常常在現場犯下很不應該的錯，但《危險心靈》沈韋這個角色啟蒙了我對表演的熱愛。也因為《危險心靈》是一個探討教育及社會議題的戲劇，所以觀眾的回應跟反饋都很正面，讓我覺得演戲除了能賺錢以外，好像可以藉此影響到一些人，甚至是整個社會，對當時只是高中生的我來說，相當有成就感。」

▲（圖／Adam Tristan攝）

《還好，我們都還在這裡》－白目

「老實說在開始演戲之前，我只關注體育新聞，不太了解娛樂圈發生的任何事，戲劇圈的前輩我也不太認識！直到在《還好，我們都還在這裡》裡飾演白目高中生，讓我在19歲時獲得了金鐘獎，我因此受到不少關注，身邊的人也紛紛恭喜我。我意識到自己似乎得了一個非常重要的獎項，便開始重視成為『演員』的這條路。

▲（圖／Adam Tristan攝）

最重要的是，我因為這部戲認識了楊雅喆導演，他是啟蒙我進入戲劇圈的貴人。雅喆導演非常懂得洞察演員的特質，相當清楚每個演員適合的角色。他在導戲的時候會透過故事幫助我培養情緒，然後很放心的讓我盡情發揮，因為他的指導，讓我發現了很多連自己也從未看見的特質。」

▲（圖／Adam Tristan攝）

《女朋友・男朋友》－許神龍

「會接演《女朋友・男朋友》裡的同志角色，也是因為雅喆導演在我身上發現了『陰柔』的特質，雖然我本身是異性戀者，但因為我一直很希望能嘗試不一樣的挑戰，所以就二話不說的答應了。

為了這部戲，導演希望我能多跟同志朋友互動，因此在前期準備時，我幾乎天天去西門紅樓報到，剛開始同志朋友們一眼就看穿我不是同性戀，沒什麼人想搭理我。我花了大概一個月的時間去揣摩同志朋友的神情舉止，才慢慢融入他們，直到後來我表明是因為拍戲才去紅樓『特訓』，他們都非常驚訝，但也很和善的理解我們的動機。

▲（圖／Adam Tristan攝）

我很開心能透過這部戲更加認識同志朋友，也因此開始關注同志議題。還記得我哥哥曾在我爸媽面前講過一句話：『我們沒有辦法選擇出身在什麼樣的家庭，為何我們不能選擇自己想過的生活？』這句話影響我非常深，雖然同志朋友們沒辦法選擇他們的生理性別，但他們至少應該擁有選擇性向和對象的基本權利吧？所以我就站在一個將心比心的立場，在Facebook公開為同志朋友發聲，希望能幫助他們爭取最基本的權益。」

《比悲傷更悲傷的故事》－楊祐賢

「因為大家的努力有被看見，所以《比悲傷更悲傷的故事》的票房成績非常好，雖然我不是男主角，我還是盡力做好身為男二應該做的事情，讓觀眾透過我的表演，了解這個角色想傳遞的情緒及訊息。從觀眾朋友給我的回饋，我知道自己有把握好這個機會，儘管這部電影表現得很亮眼，我卻沒有因此期待什麼，也沒有影響我當演員的初衷。

很多朋友會覺得我把祐賢的痴情與悲傷演得很動人，但我覺得有些角色其實是演員以同理心的角度，細膩的將你我生活經歷過的喜怒哀樂詮釋出來，大家才會心有戚戚焉。假如我今天演的是觀眾沒辦法投射到真實生活的劇情，在看不懂的狀態下，可能就不會覺得我演得好。（Wazaiii編輯：嗯？要這麼謙虛？）

這部電影也影響了我的愛情觀，天秤座的我以往很容易講道理、注重公平客觀，但是《比悲傷更悲傷的故事》裡的每一個角色在愛情裡都好偉大，即使吃虧也無所畏懼的勇往直前、無怨無悔的付出。在現實社會中，我們每個人都愛自己勝過於愛別人，演完這部電影後，我現在比較會站在對方的立場，除了不要對不起自己，更不要做出傷害別人的事。」

▲（圖／Adam Tristan攝）

《如果愛，重來》－汪大樂

「《如果愛，重來》最大的重點就是要大家懂得『珍惜』，雖然真實生活中有不少令我感到後悔的事，但我並不想重新來過，就是要讓自己感到痛苦和懊悔，才會知道要珍惜，若是每件事情都可以重來，那麼我們永遠無法長大，永遠都不會進步。

我以前是個不守時的人，連跟爸媽吃飯也會遲到，我爸就藉此教育我，假如這是最後一次跟父母吃飯，我還會遲到嗎？我們常常覺得身邊親人的存在非常理所當然，很多事情也不會放在心上，但經過我爸的教育，也及這部戲帶給我的啟發，讓我更堅定要設身處地替人著想，並且時刻珍惜身邊的人事物。

我對婚姻有很大的憧憬，希望我的另一半擁有善良和孝順的特質，而我對自己的期許，除了成為一個負責任、有肩膀的老公，我也希望能給予另一半滿滿的愛與安全感，讓她不論是在同事或姊妹面前，都可以很驕傲的說：『我的老公雖然沒有很有錢，但他對我的愛是非常足夠的！』」

▲（圖／Adam Tristan攝）

後記：

不瞞你說，Wazaiii編輯在專訪張書豪之前，抱持著「男演員時間寶貴，應該很快就會訪完了！」的心情，殊不知從第一道問題開始，張書豪便侃侃而談，舉手投足流露著男性獨有的氣質，令我忍不住想將他內心深處的想法問個透徹，一聊就是滿滿的一小時！

他用心回答每一道題，字字句句皆是從戲劇及人生獲得的體悟。當年那個誤打誤撞闖入戲劇圈，猶如初生之犢的17歲高中生，一路從稚嫩男孩演到成熟男人，這不僅是張書豪演技變純熟的歷程，更是他演繹各角色所反映在人生的真實寫照。

「人生如戲、戲如人生」，張書豪的戲劇之路正如他的人生一樣，仍不斷朝著未來勇往直前，無論終點在哪，他都將持續透過不同角色，細膩演繹你我的真實人生。

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