旺季出國旅遊眉角多！旅遊達人：去哪都好、行李輕巧hen重要

▲暑假出國旅遊大熱門，機票達人布萊N推薦親子、情侶及好友出國規劃應注意重點。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

每年7~8月暑假檔期，天氣好、風景優美是全球旅遊大旺季！還沒規畫好暑假去哪兒？旅遊達人布萊N觀察到數種熱門旅遊型態，並為大家整理出適合親子、情侶及好友出國應注意的規劃重點，並推薦適合的旅遊國度，同時提醒大家旅行中必注意的3件容易忽略的小事，事先做好準備不掃興！

▼布萊N經常分享各國優惠機票資訊，大受粉絲歡迎。（圖／翻攝自布萊N機票達人臉書）

廉價機票漫天飛！親子、好友、戀人暑期出國這樣選

旅行最美好的事情莫過於和你愛的人一起出遊！近幾年隨著機票促銷資訊在網路上公開透明，不少人會結伴撿便宜，相揪前往海外旅行，布萊N機票達人觀察發現，暑期出國旅行的型態大約可分為3大類，親子慢遊、情侶度假、好友狂歡等，各自適合的旅遊國家及方式大不同。

▲悠閒的自駕可隨需求調整行程最適合親子出遊。（圖／宜野灣海濱公園官網）

像是親子出遊的家庭，帶小孩出門大包、小包又需要寬敞的地方放電，最推薦可以自駕、步調悠閒的地方旅行的像是赴美西、沖繩悠悠哉哉享受陽光與大自然美景，或到紐西蘭開露營車感受世界之大，創造一家人專屬的難忘回憶。

▲情侶出遊，前往夢幻地景朝聖浪漫無比。（圖／本報資料照）

而希望為感情增溫的夫妻情侶度假，享受兩人小世界，選海島最愜意浪漫，像是長灘島、馬爾地夫，或是一些粉紅沙灘、粉紅極光的特殊地景，光欣賞美景眼睛都會懷孕的浪漫國度。

▲好友出遊最適合夜生活豐富，文化多元的國家。（圖／本報資料照）

若是和麻吉、閨蜜等三五好友結伴出遊，原則上到哪裡都好玩，可以選瞎拚、夜生活豐富而熱鬧的國家，像是曼谷、新加坡等都能滿足團體出遊的各種喜好，布萊N尤其推薦新加坡，因為市區腹地不大但文化及景點多元，即使各自喜好不同也能各自找到喜歡的旅遊方式。

旅途眉角多，布萊N提點旅遊要注意的3件事

熱愛出國旅行的布萊N，根據自己的旅遊經驗特別分享3件容易疏忽卻大大影響旅遊爽度的小事，提醒大家出國旅遊愛珠乙～

1.反覆確認航班狀況！許多早早搶到的便宜機票其實該班次搭載率不佳，航班臨時取消或更換，造成旅行的困擾。

2.電壓和插座尺寸要注意，尤其現代人離不開網路，萬一手機筆電不能充電，不只無法拍照打卡、連google map都打不開真的會想哭。

3.行李盡量輕便，但個人衛生用品還是要自己帶，許多旅館強調「綠色旅遊」，不提供牙刷、刮鬍刀等備品，臨時要用也不見得像台灣一樣方便取得，真的找不到會欲哭無淚，更別忘了多準備些自己慣用的藥品。

身為高顏值陽光型男的旅遊達人布萊N，很注重自己的外表儀態，即使行李盡量精簡再精簡，長途旅行他還是會準備好「舒適牌男用輕便刮鬍刀」，畢竟全球環保旅遊風氣盛行，連許多高級度假飯店也提倡不提供個人盥洗用品，臨時要用找不到，可是很傷腦筋的！

布萊N感慨分享，就算飯店有提供拋棄式刮鬍刀用起來並不順手，往往只有2刀片沒有潤滑條的刀，讓他使用起來很沒有安全感，要是遇到時差迷迷糊糊刮鬍子很容易受傷！因此，布萊N習慣帶上自己慣用的舒適牌男用輕便刮鬍刀，手感好握、3刀片刮起來更順手，彈性刀片設計可以貼合輪廓，整體操控性流暢靈活而不易傷害肌膚，否則熱愛與粉絲互動的他，要是po出滿臉鬍渣的頹廢照片，連自己都看不慣；而且就算出國前來不及準備，便利商店就能買得到，完全不擔心手忙腳亂即可輕鬆出遊享受美好旅程！