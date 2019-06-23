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電競＠廈門／與籃球、足球並列　「登上亞運」離主流更近一步

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▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

▲XQ電競俱樂部選手參加團練。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸的電競產業發展蓬勃，近日發布的「體育產業統計分類」報告中，更將電子競技與足球、籃球等傳統體育項目共同劃入職業體育競賽表演活動專案，顯示官方也逐漸將電競視為主流運動項目。廈門XQ電競俱樂部CEO劉一非受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，電競在大陸的確越來越受關注，再加上去年在亞運成為表演項目，未來有望受到更多主流人群與媒體的認可。

談到大陸電競的發展，XQ電競俱樂部CEO劉一非表示，大陸電競產業的發展其實非常早，可以追溯從2000年，當時最熱門的是射擊遊戲、即時戰略遊戲，在報紙的體育版面還會有「電競」的專欄，有各個項目的積分排行榜，就像足球、籃球一樣，當然，明星選手也有不少，只是當時的環境與現在不同，受到關注程度也有所差別。

▼XQ電競俱樂部CEO劉一非。

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

但隨著整個遊戲產業，以及政策方面的轉變，電競逐漸從傳統媒體淡出，直到大約2013年左右，《英雄聯盟》這類DOTA、MOBA競技遊戲誕生後，電競賽事又進入了一個新的階段，「《英雄聯盟》的出現是一個很大的轉折點，這類型的遊戲強調團隊合作，有很高的競技性質及可看性，最早在歐美風行，後來也熱潮也吹到亞洲，玩家的人數、賽事的規模，以及賽事的觀看人數都來到一個新的高峰。」

《英雄聯盟》把競技遊戲的人口、觀眾帶出來以後，以類似遊戲模式開發的「手機遊戲」也如雨後出筍般出現，其中2015年底發行的《王者榮耀》最為成功，由於入門簡單，對設備的要求又低，短時間內就吸引到大量玩家，並在一年內就發展出了職業聯賽。

▼XQ電競俱樂部練習室。

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

大陸的電競產業發展到現今的規模也經歷了10多年，相較於更早就進入成熟期的南韓，腳步並不算快。劉一非認為，這與贊助商有很大的關係，「南韓的政府及一些企業很早就進入了電競賽事，像是三星這樣的大企業，這對電競團隊、電競人才的培育是非常重要的。」

另一方面，南韓的電競賽事很早就可以在電視上轉播了，還能獲得一筆非常高的轉播版權費用，相較之下，大陸的賽事目前還無法在電視上轉播，這在推廣上就會有一些影響，「不過，近幾年網路環境成長迅速，直播平台相當普及，觀眾能非常容易的在網上觀看賽事，觀賽的習慣、以及觀賽的人口也培養了起來。」

▼大陸近年熱門手機遊戲「王者榮耀」。

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

「手機遊戲」一直以來被傳統的電腦玩家認為是技術含量較低的，發展成電競項目後，這點也經常受到質疑，XQ俱樂部以經營手遊《王者榮耀》的戰隊起家，對於相關議題也有很深的體會，劉一非表示，新的載體出來後，一定會有很多人感到不適應，但從遊玩人數上觀察，就能發現這是一個趨勢，「當新載體的資源、受到的關注越來越多，一部份老的玩家一定也會開始嘗試，所以我們是非常樂觀的。」

劉一非也強調，雖然現在手機遊戲是趨勢，但說不定過幾年以後，又會出現更新的載體，「作為俱樂部的經營者，我們要做的就是，比其他人更早做好準備，比別人先去嘗試，去掌握未來發展的趨勢。」

電競2018年成為「雅加達亞運」的表演項目，XQ俱樂部的選手Ku也代表中國參與《傳說對決》（《王者榮耀》的國際版本）的比賽，並拿下冠軍。

對此，劉一非表示，亞運是一個世界主流的比賽，電競若能在2022年杭州亞運成為正式的比賽項目，將能爭取到更多主流人群以及主流媒體的認可，「亞運的英文名稱是Asian Games，Games跟遊戲就是同一種東西，包括傳統的體育競賽，其實本來也都是遊戲，電競在這方面的本質是相同的，只要競技性、關注度足夠，未來是很有機會成為主流項目的。」

▼XQ電競俱樂部選手Ku拿下亞運金牌。

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

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關鍵字：電競人生,電競,XQ俱樂部,劉一非,廈門

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