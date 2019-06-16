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華聞快遞／兩岸「電博會」對接168個項目　總投資629億元人民幣

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▲兩岸「電博會」對接168個項目總投資629億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

▲兩岸「電博會」對接168個項目總投資629億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《福建》：兩岸「電博會」對接168個項目 總投資629億元人民幣

第十屆海峽兩岸電機電器博覽會暨第二十屆寧德投資洽談會記者會15日舉行。本屆展會共對接項目168個，總投資629.3億元人民幣。寧德市人民政府副秘書長周正明表示，「對接項目涵蓋新能源電池、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導產業和電機電器、食品加工、文化旅遊等特色產業以及商貿服務、現代物流、民生康養等領域。」（中新網）

《澳門》：澳門經濟學會：4月經濟景氣指數穩定

澳門經濟學會近日發佈2019年4月澳門經濟景氣指數。經綜合計算，2019年4月澳門經濟景氣指數總平均分為5.7分（10分為滿分），較2018年同期減少1.1分，較2019年3月減少0.1分，仍屬指標體系中的穩定水準。（中新網）

《浙江》：大陸工程院院士：長三角是AI和數位經濟發展最快地區之一

在2019全國大眾創業萬眾創新活動周期間，「人工智慧+」產業論壇15日在浙江杭州舉行。大陸工程院院士、浙江大學教授潘雲鶴在主題演講時指出，「長三角是人工智慧（AI）和數字經濟發展最快的地區之一。」（中新社）

《吉林》：長春消夏藝術節啟幕 87項活動伴遊客過涼夏

2019長春消夏藝術節由長春消夏節升級而來。長春消夏節是大陸首個以清涼氣候資源為載體的旅遊節慶活動，至今已連續舉辦12屆。資料顯示，長春消夏節已累計接待中外旅遊者近1.9億人，實現旅遊收入約3127億元人民幣。（中新社）

▲▼兩岸「電博會」對接168個項目總投資629億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

▲「人工智慧+」產業論壇15日在浙江杭州舉。（圖／翻攝自《中新網》）

《黑龍江》：廣東黑龍江俄羅斯（遠東）將建省州長合作機制

中國（廣東、黑龍江）-俄羅斯（遠東）經貿合作圓桌會15日在哈爾濱舉行。據了解，廣東省和黑龍江省與俄羅斯遠東地區將建立省州長合作機制，定期會晤，研究推動三方經貿合作。（中新網）

《四川》：大陸工業互聯網再升級 國際化進程加速

2019世界工業互聯網大會15日在四川省成都市開幕。中國航太科工集團有限公司（簡稱航太科工）在會上正式發佈航太雲網國際版雲端業務工作室，推動了國際化進程再度提速。航太雲網是航太科工推出的大陸首個工業互聯網公共服務平台。（中新社）

《浙江》：當人工智慧遇上未來產業 業內共襄智慧發展動力

在城市大腦的「指揮」下，杭州高架道路出行時間節省近5分鐘；大田種植、畜牧業養殖，農業機器人身影屢見不鮮……15日在杭州舉辦的「人工智慧+」產業論壇上，人工智慧展現出在經濟社會發展中的豐富形態與多種應用。（中新社）

▲▼兩岸「電博會」對接168個項目總投資629億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

▲廣東黑龍江俄羅斯（遠東）將建省州長合作機制。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：電博會,2019全國大眾創業萬眾創新活動周,長春消夏藝術節,人工智慧

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