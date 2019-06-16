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150架大疆Mavic！　芬蘭首購商用無人機供地面部隊使用

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▲大疆Mavic Pro Platinum 無人機。（圖／翻攝自大疆官網）

▲大疆Mavic Pro Platinum 無人機。（圖／翻攝自大疆官網）

大陸中心／綜合報導

就在美國把矛頭對準大陸無人機之際，芬蘭國防軍把首張商用無人機訂單，交給了大陸無人機製造商大疆（DJI），此次選中的無人機機型為大疆Mavic（禦）Pro Platinum，共採購150架，是第一次採購商用無人機供地面部隊使用。

芬蘭媒體《赫爾辛基新聞報》6月13日報導，深圳市大疆創新科技有限公司將向芬蘭國防軍提供無人機。芬蘭國防部官員Jani Kortesluoma表示，芬蘭武裝力量招標採購150架具有攝影功能的無人機，訂單金額為27萬歐元（約新台幣957萬元），交付期為2019年至2020年間。

報導稱，選中的無人機型為大疆公司生產的 Mavic（禦）Pro Platinum，重700多克，滯空時間約30分鐘。這也是芬蘭國防軍第一次採購商用無人機供地面部隊使用，此前採購的是以色列Orbiter無人機和瑞士Ranger無人機。

位於北歐的芬蘭並不是北約成員國，軍隊在武器選擇方面也不太和北約統一步調，是北歐主要國家中唯一大規模使用過俄制武器的國家。芬蘭國防軍曾裝備過米格-21比斯型殲擊機、米-8系列直升機、「山毛櫸」地空導彈等一系列俄制武器。

大疆是全球最大的商業無人機製造企業，市場佔有量達70-80％。各種版本的「禦」系列無人機已經銷售了三年。

美國國土安全部（DHS）5月20日曾警告美國企業，中國製造的無人機有潛在風險，可能將收集到的敏感飛行數據送回製造商，並被北京政府訪問瀏覽。但有關警告並沒有指名有威脅的無人機品牌。

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關鍵字：大疆,無人機,芬蘭國防軍

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