習金會落幕「北韓在找新出路」　南韓國安研究員：盼川普到訪帶來轉機

▲由於習近平是14年來首位訪問北韓（大陸譯為朝鮮）的中方最高領導人，北韓招待規模盛大。（圖／朝中社）

大陸中心／綜合報導

在北韓與美國陷入膠著的局面下，大陸國家主席習近平20日到訪北韓，雙方就半島問題和兩國關係進行會談。對此，南韓國家安保戰略研究院首席研究員趙成烈認為，現在的北韓因「河內會談」決裂所帶來的的衝擊，正在尋找「新的出路」。

▲美國總統川普與金正恩在越南河內會面，但於2月底正式宣告談判破局。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中評社》報導，趙成烈指出，北韓所謂的「新的出路」可以很明確的說，並不是過去的並進路線；那既是過去的「老路子」，也會使中朝，俄朝關係惡化；中國在支持堅持韓半島無核化的立場上從未動搖過。

趙成烈稱，但是如果在今年年末之前沒有新的協議，「我想可能會出現如金正恩所說的『某種新的措施』，最重要的是，明年恰逢美國大選，而4月將會是南韓總選」，北韓可以等到今年年末，但如果在那之前沒有達成某種協議，那麼明年年初，不會排除再次發起戰略挑釁行為。

他接著表示，所以為了防止這種不幸的情況發生，更應該加大促進過去兩年來一直商討的韓半島無核化以及和平進程，特別是對於美國與南韓兩國而言，無核化要優先於其它議題，相關國家應該在互助的基礎上，共同營造無核化協商重啟的氛圍。

他說，「在接下來的29~30日，希望川普總統到訪南韓，為自去年河內會談以後陷入僵局的半島無核化，以及和平進程帶來轉機的良好契機。」

▲前北韓駐英國公使泰英浩近日預測，習近平月底將向川普轉達北韓新的無核化協商方案。（圖／路透）

韓國韓東大學校教授金峻亨也對當前局勢作出評論。他認為，緩解制裁與安全保障並不衝突，但問題在於，貌似體制保障是北韓無核化的交換條件；北韓不單單局限於緩解制裁，而且還希望經濟補償以及安全保障。所以無核化交換為緩解制裁，從北韓的立場來看是不充分的。

金峻亨指出，其實從川普的立場來看，現在北韓所帶來的政治作用其實並不是很大。相比委內瑞拉、伊朗、中國，北韓問題是比較靠後的；在北韓問題上，川普總統已經完成了過去25年來任何一位美國總統都未能完成的局面，所以維持現狀也並不是什麼壞事，而這對於現在這種局面是非常致命的。

他強調，「我們需要讓川普知道解決現狀會有利於其大選，而且如果現狀沒有得到維持，北韓繼續挑釁的話，之前所做的努力終將徒勞。」

▲習近平20日到北韓進行為期2天的國事訪問。（圖／朝中社）

金峻亨還指出，北韓非常清楚在現在這個時間點與美國協商，很可能再次會沒有結果，所以在重塑（Rebuilding）的過程；其方法首先是，在不破壞和平局面情況下的，具有計算性質的戰略挑釁；通過這種挑釁來告知美國，局面很可能會再次回到2017年。其次是通過自力更生來回想1990年中期，以此來克服難關。

他接著說，再者就是外交上的多邊化；通過中國，俄羅斯以及國際機構表明造成現今這種情況的罪魁禍首不是我們而是美國，將無核化的真誠展示於國際社會，甚至會邀請排除美國在內的國際視察團，並以此來顯示誠信。

金峻亨認為，北韓可以在習主席此次的訪問當中期待這一部分，有部分的觀點認為「中國會利用北韓來對抗來自美國的貿易戰爭」，這其實是誇大的解釋。