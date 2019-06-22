　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習金會落幕「北韓在找新出路」　南韓國安研究員：盼川普到訪帶來轉機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓官媒公開習近平出訪畫面。（圖／朝中社）

▲由於習近平是14年來首位訪問北韓（大陸譯為朝鮮）的中方最高領導人，北韓招待規模盛大。（圖／朝中社）

大陸中心／綜合報導

在北韓與美國陷入膠著的局面下，大陸國家主席習近平20日到訪北韓，雙方就半島問題和兩國關係進行會談。對此，南韓國家安保戰略研究院首席研究員趙成烈認為，現在的北韓因「河內會談」決裂所帶來的的衝擊，正在尋找「新的出路」。

▲▼ 川金會,川金二會,川普,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與金正恩在越南河內會面，但於2月底正式宣告談判破局。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中評社》報導，趙成烈指出，北韓所謂的「新的出路」可以很明確的說，並不是過去的並進路線；那既是過去的「老路子」，也會使中朝，俄朝關係惡化；中國在支持堅持韓半島無核化的立場上從未動搖過。

趙成烈稱，但是如果在今年年末之前沒有新的協議，「我想可能會出現如金正恩所說的『某種新的措施』，最重要的是，明年恰逢美國大選，而4月將會是南韓總選」，北韓可以等到今年年末，但如果在那之前沒有達成某種協議，那麼明年年初，不會排除再次發起戰略挑釁行為。

他接著表示，所以為了防止這種不幸的情況發生，更應該加大促進過去兩年來一直商討的韓半島無核化以及和平進程，特別是對於美國與南韓兩國而言，無核化要優先於其它議題，相關國家應該在互助的基礎上，共同營造無核化協商重啟的氛圍。

他說，「在接下來的29~30日，希望川普總統到訪南韓，為自去年河內會談以後陷入僵局的半島無核化，以及和平進程帶來轉機的良好契機。」

▲▼川金會。（圖／路透）

▲前北韓駐英國公使泰英浩近日預測，習近平月底將向川普轉達北韓新的無核化協商方案。（圖／路透）

韓國韓東大學校教授金峻亨也對當前局勢作出評論。他認為，緩解制裁與安全保障並不衝突，但問題在於，貌似體制保障是北韓無核化的交換條件；北韓不單單局限於緩解制裁，而且還希望經濟補償以及安全保障。所以無核化交換為緩解制裁，從北韓的立場來看是不充分的。

金峻亨指出，其實從川普的立場來看，現在北韓所帶來的政治作用其實並不是很大。相比委內瑞拉、伊朗、中國，北韓問題是比較靠後的；在北韓問題上，川普總統已經完成了過去25年來任何一位美國總統都未能完成的局面，所以維持現狀也並不是什麼壞事，而這對於現在這種局面是非常致命的。

他強調，「我們需要讓川普知道解決現狀會有利於其大選，而且如果現狀沒有得到維持，北韓繼續挑釁的話，之前所做的努力終將徒勞。」

▲▼北韓官媒公開習近平出訪畫面。（圖／朝中社）

▲習近平20日到北韓進行為期2天的國事訪問。（圖／朝中社）

金峻亨還指出，北韓非常清楚在現在這個時間點與美國協商，很可能再次會沒有結果，所以在重塑（Rebuilding）的過程；其方法首先是，在不破壞和平局面情況下的，具有計算性質的戰略挑釁；通過這種挑釁來告知美國，局面很可能會再次回到2017年。其次是通過自力更生來回想1990年中期，以此來克服難關。

他接著說，再者就是外交上的多邊化；通過中國，俄羅斯以及國際機構表明造成現今這種情況的罪魁禍首不是我們而是美國，將無核化的真誠展示於國際社會，甚至會邀請排除美國在內的國際視察團，並以此來顯示誠信。

金峻亨認為，北韓可以在習主席此次的訪問當中期待這一部分，有部分的觀點認為「中國會利用北韓來對抗來自美國的貿易戰爭」，這其實是誇大的解釋。

ET快訊
韓國瑜大進場200公尺走16min！20萬韓粉「手機銀河」照
影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「幫同事送熱飯」
LIVE／韓國瑜大進場！20萬「人手一機」照亮夜色　激動淚喊

關鍵字：半島問題,習金會,川金會,半島無核化,中朝關係,貿易戰,G20

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幼兒園收費亂開價...家長暴怒！園長嗆：我們只養天鵝不養豬

華聞快遞／福建「絲路海運」第三批航線出爐　至此航線總數達到50條

影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「只為幫同事送熱飯」

影／濟南3歲娃超愛廣場舞！1年跳壞5把扇子個子都長高了

影／水果攤販被城管「瘋狂毆打」　倒地後再遭塑膠籃狠砸...混亂畫面曝光！

電信設備遭扣押2年！　華為起訴美國商務部「無故拖延行政程序」

27歲台女赴港遊玩　驚傳從「25公尺高」飯店平台墜下...傷重命危

陳明通拜會楊鎮浯　談小四通「現階段並無必要性」

影／貴州沿河清晨暴雨狂炸　路變「黃濁瀑布」沖走車輛

5人出遊只剩1人回家！租屋冰櫃找到3親人遺體　他崩潰：姐姐也跳樓了

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

李玟、蔡依林尬舞合唱So Crazy+怪美的　加碼SWAG版好心情！！

和王子「好哥兒們13年」NO跨越界線　鬼鬼突結巴：怎麼了怎麼辦...

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

幼兒園收費亂開價...家長暴怒！園長嗆：我們只養天鵝不養豬

華聞快遞／福建「絲路海運」第三批航線出爐　至此航線總數達到50條

影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「只為幫同事送熱飯」

影／濟南3歲娃超愛廣場舞！1年跳壞5把扇子個子都長高了

影／水果攤販被城管「瘋狂毆打」　倒地後再遭塑膠籃狠砸...混亂畫面曝光！

電信設備遭扣押2年！　華為起訴美國商務部「無故拖延行政程序」

27歲台女赴港遊玩　驚傳從「25公尺高」飯店平台墜下...傷重命危

陳明通拜會楊鎮浯　談小四通「現階段並無必要性」

影／貴州沿河清晨暴雨狂炸　路變「黃濁瀑布」沖走車輛

5人出遊只剩1人回家！租屋冰櫃找到3親人遺體　他崩潰：姐姐也跳樓了

企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

只有誠意可是不行的！學會這5種道歉技巧　人際關係就能無往不利

不斷更新／朱育賢二壘安打突破僵局　6局上桃猿4：1富邦

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

小黃擦撞逃跑…重機騎士爆氣「捶車窗」逼下車　運將怒提告

全國自由車錦標賽　馮俊凱連霸計時賽

獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀

王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

娶走《甄嬛》唐藝昕！　被問婚事…張若昀嗆「你管得著嗎」睡醒秒道歉

大陸熱門新聞

操場埋屍…兒崩潰：那晚怪手冒雨..

台女於香港飯店墜樓　病重命危

她每天跳300米懸崖「只為幫同..

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦..

5人出遊只剩1人回家！租屋冰櫃..

孕婦吃完隔夜菜　隔天痛失胎兒

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋..

浙江4名閨蜜「搶著買單」導致1..

長髮女耳朵被剪一塊　她撿肉放瓶..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成..

檢舉黑心工程遭活埋　死者兒悲痛..

華為僅用149天！手機全球出貨..

港府：逃犯條例草案明年7月自動..

更多熱門

相關新聞

韓媒：習放寬旅遊限制當作「大禮包」

為期2天的習金會今天（21日）落幕，2國元首對於深化彼此關係、持續與美國對話等議題達成共識。由於習近平是14年以來第一位訪問北韓的中國大陸領導人，又恰逢兩國建交70周年，因此韓媒紛紛推測，習近平將會依照慣例提出俗稱「大禮包」的援助物資表示友好與誠意，只是受到貿易戰影響，內容可能轉為鬆綁旅遊觀光的限制。

習金會落幕　半島問題成關注焦點

三大利多推升台股下半年行情　投信經理人最看好四大族群

G20峰會邀大咖　山口組下令放暑假

習金會共識：深化關係有利區域和平

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被踩得最爛

挨轟花6500萬清淤！韓粉PO前後對照圖　全網驚呆

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈緊張

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

鏡頭前喬ＯＯ！蕾菈錄影沒穿內衣

操場埋屍…兒崩潰：那晚怪手冒雨填土

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己賺不夠多

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

日本書包好市多上架　買不買網戰翻

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

更多

最夯影音

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面