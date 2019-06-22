操場埋屍16年挖出！老師被殺全家搬走…兒崩潰：那一晚「怪手冒雨填土」

▲國中操場挖出遺體！老師檢舉黑心工程消失16年慘遭埋屍。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者許力方／綜合報導

湖南懷化市新晃一中20日在操場挖出一具骸骨，疑似該校16年前失蹤的男老師鄧世平，警方正在比對DNA，開挖現場也隨之曝光，中間草皮被挖出面積約300平方公尺、深4米的坑。32歲的兒子鄧藍冰稱，爸爸失蹤前曾任學校操場監工，和另一名老師在操場下棋就失蹤了，那天挖土機冒雨徹夜填土實在太可疑，此後鄧家人擔心迫害，更舉家搬離。

懷化市公安局表示，16年前有接獲報案鄧世平失蹤，最近破獲另一起掃黑案件時，其中一名杜姓嫌疑人坦承2003年1月時殺害了鄧世平，就埋在某中學操場內。事隔至今終於找到遺骸，已經採集家屬抽血液，進行DNA比對，確認死者身分。

▲老師被殺全家搬走…兒崩潰：那一晚「怪手冒雨填土」 。（圖／翻攝微博）



鄧藍冰說，爸爸當年任職於學校後勤保障部門職工，失蹤前正在負責操場修整監工，「他和一個老師在操場下棋，被攔在操場，然後人就找不到了。」一家人曾懷疑父親因舉報偷工減料，被謀殺埋屍操場，「當晚挖土機冒雨作業填土，這個很反常…」失蹤3天後鄧家報案，但此後16年都沒找到屍體，為防止二次迫害，全家人搬離新晃，回到懷化。

鄧藍冰表示，爸爸失蹤後，媽媽長期以淚洗面，染上眼疾，如今視力近乎失明，搬家後為了父親後事，媽媽也常在兩地奔波，日子過得很拮据。「人命關天，需要一個公道，這個公道我和家人等了16年，相關部門必須告訴我當年的事實真相」，同時感謝警方的幫助，讓父親在這世上失蹤16年後得以有沉冤得雪的機會。

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