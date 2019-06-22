55歲「學霸媽媽」陪女拚研究所　自己先考上當女兒學姐

▲碩士畢業的周亞松。（圖／翻攝自《武漢晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

55歲的湖南婦人周亞松，3年前陪著女兒準備研究所考試，想不到自己比女兒早一年考進了華中師範大學，成為聲樂專業碩士研究生，過了1年，女兒也考進了同一所學校，母女成為了學姐和學妹，如今周亞松畢業，她的故事也得到了校長的肯定，贏得畢業典禮全場的掌聲。

《長江日報》報導，周亞松生於1964年，是湖南常德人，原在當地某機關從事檔案管理工作，只有高中學歷的她，通過函授等方式，取得了大學文憑，經過3年努力，如今她成了華中師大聲樂專業的碩士畢業生。

周亞松說，自己並不是迷戀學歷，而是崇尚活到老學到老的信念。畢業典禮上，校長趙凌雲說，周亞松用親身實踐生動地展示了「學無止境」的道理，證明了學習從來沒有時間和年齡限制。周亞松也因此贏得了全場師生的掌聲。

《武漢晚報》報導，對於畢業後的去向，周亞松透露，如果有機會，希望能攻讀聲樂專業的博士。即將返回湖南的她表示，在武漢求學的這3年，不僅讓她的專業水平有所提高，更拓寬了自己的視野。

《中新社》報導，日前和同學們拍畢業照時，周亞松說，雖然是臉上有滄桑感了，「但是我的心態還是跟年輕人一樣，跟90後一樣的心態，我覺得現在就是追夢的好時代，青春應該在追夢中閃光。」