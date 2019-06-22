攻擊臨時喊停　白宮：川普與沙國王儲沙爾曼討論「伊朗威脅」

▲川普與沙烏地王沙爾曼。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗日前疑似以防空飛彈擊落一架美軍的無人機，川普20日一度批准對伊朗進行軍事襲擊行動作為報復，但臨時在當晚喊卡。白宮則表示，川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）21日通電話，討論有關伊朗帶來的「威脅」。



白宮聲明指出，「兩名領袖談論了沙烏地阿拉伯在中東及全球石油市場扮演著穩定安全的重要角色，還談論到伊朗逐步升級的威脅」。川普原先在20日批准對伊朗進行軍事襲擊，並打算在伊朗當地時間天亮前鎖定特定目標攻擊，戰機已升空、船艦也就定位，但是卻在20日晚間喊停。



在此之前，伊朗的防空飛彈擊落一架美軍的RQ-4A全球鷹無人偵察機，美方堅稱無人機當時是在國際空域，伊朗則稱無人機闖入伊朗領空。伊朗官煤「IRIB」也在21日秀出無人機外殼的殘骸照片。革命衛隊領袖阿米拉力哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）在電視上提到，這些殘骸就是美軍無人機進入伊朗領海上空的證據。

美伊情勢日漸緊張，上周於荷莫茲海峽發生了兩艘郵輪被攻擊的事件，美國也咬定就是伊朗做的，不斷秀出照片與影片做為證據，而在本周一（17）日，美國也宣布，將在中東增兵1000人。