「高雄冷泉加熱變溫泉」…潘恆旭6個月後PO三張照　證實他沒說錯

▲潘恆旭發言經常引起各方正反熱議。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭1月時表示，高雄柴山龍巖冷泉「加熱以後，它就變溫泉了」，引發網友熱議和嘲諷，而由於他拿蘇澳瓏山林飯店「錯誤舉例」，還曾因此向大眾致歉。不過他於本月21日在臉書貼出照片，引述本期《高雄文獻》指出，「所謂高雄溫泉實為加熱溫泉」，意圖證明自己說的沒有錯。

潘恆旭曾說，田寮花季飯店的為冷熱泉飯店，冷泉水溫終年保持在22度，到了冬季，飯店業者就會將冷泉加熱為溫泉供住客使用，「蘇澳瓏山林飯店也是同樣道理」。此話引起外界批評，甚至迫使無端被提及的瓏山林飯店，拿出宜蘭縣政府頒布的冷熱泉認證及水權證明，向外界澄清事實並非如潘恆旭所說；潘恆旭得知後也向業者及外界致歉。

▼潘恆旭引述本期《高雄文獻》企圖證明自己說的沒有錯。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

至於潘恆旭1月7日接受《中天新聞》採訪時表示，「柴山龍巖溫泉」是日據時代八景之一，「但很少人知道，這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了，那因為冬天水量比較少，可能還需要探勘。」當時此話一出又再度引來網友熱議。

時隔5個月，他本月21日在臉書秀出當期《高雄文獻》，引述其中一篇《高雄溫泉舊址考證及泉質研究》指出，「鼓山區內惟青泉街旁石頭公廟的山溝，近年市府經常清疏，山溝下方裂縫流出白色的溫泉花，帶有硫磺氣味，全年不息。經媒體報導及多方專家研究，已確定石頭公廟附近是日治時期高雄溫泉所在地，為一處日本挖掘的溫泉浴場及景觀餐廳，所謂高雄溫泉實為加熱的冷泉。」