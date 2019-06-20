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2019蘇澳鎮與石垣市國際教育交流　學生歡樂體驗冷泉文化

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▲▼蘇澳鎮石垣市教育交流，60名學生泡冷泉、暢飲彈珠汽水好不快樂。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲蘇澳鎮石垣市教育交流，60名學生泡冷泉、暢飲彈珠汽水好不快樂。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一次來了5所日本中學學生，2019蘇澳鎮與日本石垣市第4屆國際教育交流，20日在冷泉公園熱鬧登場，台日60名學生體驗冷泉文化，歡樂泡冷泉、開懷暢飲彈珠汽水好不快樂。蘇澳鎮長林明哲表示，持續舉辦中日教育交流活動，是盼由孩童向下紮根涵養尊重多元文化世界觀，藉由交流雙方情誼之建立，提升蘇澳鎮國際能見度。

▲▼蘇澳鎮石垣市教育交流，60名學生泡冷泉、暢飲彈珠汽水好不快樂。（圖／游芳男翻攝，下同）

蘇澳鎮公所表示，與日本石垣市自1995年締結姊妹市， 2015年適逢締盟20週年雙邊簽署經濟、文化、觀光、交通、教育等5大議題合作備忘錄，以期促進雙方實質的交流合作。

2016年6月由石垣市教育委員會教育長石垣 安治率師生進行為期4天交流課程，開啟國際教育交流首航，奠定日後互訪基石。

蘇澳鎮與石垣市教育交流活動迄今已達4年，由初期鎮內2所學校參與增加至5所學校，互訪規模漸趨成熟，蔚為年度教育盛事。

▲▼蘇澳鎮石垣市教育交流，60名學生泡冷泉、暢飲彈珠汽水好不快樂。（圖／游芳男翻攝，下同）

為喜迎石垣市伊原間中學、石垣中學、川平中學、名藏中學、富野中學等校交流學生到來，公所20日特開放冷泉公園大眾池區，供台日60位學生攜手體驗冷泉文化。

夏日溽暑之際浸泡在佈滿氣泡泉池中，一口暢飲彈珠汽水重現日據時代復刻記憶，此行交流學生最期待的體驗莫過於此，歡樂戲水聲此起彼落，不僅拉近彼此間距離，蘇澳冷泉美名隨之遠播國際。

鎮公所指出，交流次日各校安排系列課程計有南安國中陶板魚製作海洋課程體驗、蘇澳國中烹飪跆拳道特色課程、文化國中雷雕科技體驗課程、岳明國小趴浪與在地牽罟體驗及南安國小隨班課程，各校課程別出心裁精彩可期，讓初次到訪學童，體驗台灣異國豐富多元文化及城鄉風貌。

另，石垣市海景固然引人入勝，蘇澳特有的山海溪流天然景緻亦別具特色。第3日（21日）交流課程，首度於武荖坑風景區舉辦，除園區內環境教育中心豐富的課程規劃，午餐野炊及溪流漂漂河活動，使石垣市學童體現當地未曾有過之溪流體驗，及深度戶外活動經驗。

鎮長李明哲表示，期許交流學生勇敢做自己，充分展現真實自我，甚至歷經些許碰撞獲得果實才是甜美，更為教育交流真諦。

歷年教育交流除前進各校課程學習外，住宿在地家庭更能深入了解異國風俗民情，文化衝擊雖不可免，深信真誠相待可除卻語言隔閡、化解文化屏障。

▲▼蘇澳鎮石垣市教育交流，60名學生泡冷泉、暢飲彈珠汽水好不快樂。（圖／游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：蘇澳,石垣市,教育交流,冷泉

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