罷工最嚴重日！長榮今取消117航班　估影響2萬3千名旅客

▲長榮罷工行動影響，22日共取消112航班。（圖／記者李毓康攝）



記者陳涵茵／台北報導

桃園市空服員職業工會持續罷工進入第3日，因罷工行動長榮航空航班異動持續更新，預計今（22日）共有89個航班由台灣出發、預計取消62班；回台灣共有88個航班、預計取消55班，總計影響約2萬3千2百名旅客受影響。

交通部政務次長王國材昨晚間，公布22日航班異動表示今日為「最嚴峻的一天」，22日原訂177架、112架停飛，僅剩65架能飛，運能掉至37%，剩下的63％以簽轉、改期或取消方式來處理，國內線則維持正常飛行。

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▲交通部政務次長王國材指稱22日為最嚴峻的一天。（圖／記者徐斌慎攝）



取消的59個航班，分別為由桃園機場出發取消49航班、松山機場出發取消3班、台中機場出發取消3班、高雄小港機場出發取消7班，影響約1萬3千2百名旅客。回台灣共有88個航班、預計取消55班，分別為返回桃園機場共計取消42班、返回松山取消3班、返回台中取消3班、返回高雄小港機場取消7班，影響近1萬名旅客。

長榮航空則表示將盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位。最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，請民眾自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。

＊2019-06-22（六）航班取消詳情如下：



【6-22 00:26最後更新】新增49個由桃園機場出發停飛的航班



BR178 台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR112 台北 (TPE)沖繩 (OKA)

BR166 台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR891 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR395 台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR128 台北 (TPE)名古屋 (NGO)

BR768 台北 (TPE)哈爾濱 (HRB)

BR851 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR075 台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR075 曼谷 (BKK)阿姆斯特丹 (AMS)

BR067 台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067 曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR807 台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR215 台北 (TPE)新加坡 (SIN)

BR227 台北 (TPE)吉隆坡 (KUL)

BR138 台北 (TPE)函館 (HKD)

BR255 台北 (TPE)峇里島 (DPS)

BR118 台北 (TPE)仙台 (SDJ)

BR006 台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

BR116 台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR008 台北 (TPE)舊金山 (SFO)

B7172 台北 (TPE)西安 (XIY)

BR728 台北 (TPE)呼和浩特 (HET)

BR869 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR855 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR811 台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR277 台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR102 台北 (TPE)福岡 (FUK)

BR805 台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR180 台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR857 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR758 台北 (TPE)杭州 (HGH)

BR770 台北 (TPE)黃山 (TXN)

BR032 台北 (TPE)紐約 (JFK)

B7029 台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR036 台北 (TPE)多倫多 (YYZ)

BR150 台北 (TPE)首爾 (ICN)

BR261 台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR205 台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR827 台北 (TPE)香港 (HKG)

BR052 台北 (TPE)休士頓 (IAH)

BR061 台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR061 曼谷 (BKK)維也納 (VIE)

BR315 台北 (TPE)布里斯本 (BNE)

BR028 台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR026 台北 (TPE)西雅圖 (SEA)

BR087 台北 (TPE)巴黎 (CDG)

BR010 台北 (TPE)溫哥華 (YVR)

BR016 台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

新增3個由松山機場出發取消的航班

BR156 台北 (TSA)首爾 (GMP)

BR739 台北 (TSA)重慶 (CKG)

BR190 台北 (TSA)東京 (HND)

新增3個從台中出發停飛的航班

B7519 台中 (RMQ)廣州 (CAN)

BR819 台中 (RMQ)澳門 (MFM)

B7587 台中 (RMQ)深圳 (SZX)

新增7個從高雄出發停飛的航班

BR108 高雄 (KHH)東京 (NRT)

BR182 高雄 (KHH)大阪 (KIX)

BR172 高雄 (KHH)首爾 (ICN)

BR829 高雄 (KHH)澳門 (MFM)

BR120 高雄 (KHH)福岡 (FUK)

BR835 高雄 (KHH)澳門 (MFM)

B7268 高雄 (KHH)杭州 (HGH)