快訊／長榮航班異動日期一口氣公告到30日　對決空服罷工持久戰！

▲長榮航空官網航班異動部分，一口氣公告到30日。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

在長榮空服員發動罷工後，勞資雙方打起「長期抗戰」，長榮航空除在下午3點半派律師赴台北地方法院遞狀控告工會非法罷工、請求賠償外，在官網航班異動資訊上，日期也一路公告到30日。有旅行業者透露，長榮從昨晚開始鎖住訂位，就是為了讓受影響的航班可簽轉。

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▲長榮航空航班異動日期欄位，在下午一口氣爆增至30日。（圖／翻攝自長榮航空官網）

空服員工會喊出罷工無限期抗爭，並發動會員靜坐輪班表，排班日期一路延續至30日。不過，資方也正面迎戰，從長榮航空罷工專區的航班異動頁面可以看見，原先長榮航空只逐步公告未來3天後的航班異動，但下午一口氣將欄位開至30日，雖然後面日期尚未公告取消哪些航班，但也意味宣示正面對決空服員持久戰。

長榮航空也發出聲明表示，會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位。

有旅行業者透露，長榮從昨晚開始鎖住訂位，就是為了讓受影響的航班可簽轉，預估到30日前的航班都會受影響，另有業者擔心罷工時間會繼續拖延，已經在準備30日之後的備案。

▲擔憂罷工持續下去，旅行業者已經做好最壞打算，尋找30日之後的備案。（圖／記者陳涵茵攝）

因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，長榮航空表示，預計22日共有89個航班由台灣出發，預計取消59班，分別為桃園機場出發取消46航班、松山機場出發取消3班、台中機場出發取消3班、高雄小港機場出發取消7班，影響約1萬3千2百名旅客。

回台灣共有88個航班，預計取消53班，分別為返回桃園機場共計取消40班、返回松山取消3班、返回台中取消3班、返回高雄小港機場取消7班，影響近1萬名旅客。