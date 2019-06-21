花蓮東海岸郵輪式列車1日遊　秘境+熱門打卡點遊程全包

▲花蓮縣東海岸郵輪式列車通車記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為迎接暑期觀光熱潮，花蓮縣東海岸郵輪式列車21日舉行啟動通車記者會，並於6月22日開出首班列車，花蓮縣長徐榛蔚偕華聯遊覽車客運董事長許兆麟及花蓮縣觀光協會理事長謝立德等貴賓共同主持記者會，並試乘郵輪式列車，正式宣告花蓮交通觀光邁向嶄新紀元。

縣長徐榛蔚表示，經濟發展奠基於繁榮交通上，縣府與地方各界有識人士長年向中央疾呼正視東台灣的交通建設，縣府近年來推動太魯閣線、花東縱谷海岸線等路線並引進台灣觀光巴士及真情巴士，為鄉親及遊客提供更便利的交通。

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徐榛蔚預告花蓮今年下半年一系列觀光盛事，包括暑期夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、鯉魚潭水舞、鼓王爭霸戰、赤柯山與六十石山金針花季、十一月份盛岡山車及溫泉泡湯，歡迎遊客走進花蓮、體驗台灣東大門的魅力風情。

▲徐榛蔚預告花蓮今年下半年一系列觀光盛事，歡迎遊客走進花蓮、體驗台灣東大門的魅力風情。

華聯遊覽車客運董事長許兆麟表示，花蓮縣政府與華聯遊覽車客運公司合作推出東海岸郵輪式列車，今年2月獲縣府核准通過經營權後，數月內積極籌畫完成，為遊客提供輕鬆愉快的東海岸蔚藍行車，以及無障礙車輛設施，能有效增進花蓮交通服務，提供遊客良好觀光遊憩品質。

郵輪式概念原先始於海運，因人們對於觀光需求提升，台鐵列車先行而廣受好評，隨著遊客日益重視觀光品質，之後運用於陸運公車上，使其由以往人等車逐步轉為車等人形態，進而帶動新一波郵輪式列車旅遊風潮。

▲徐榛蔚與貴賓試乘郵輪式列車。

一日券大人520元、兒童260元，採預約制四人即可成行，一票到底，從花蓮火車站旅遊服務中心搭車，每日上午8時30分出發，沿途經蕃薯寮遊憩區-大石鼻山步道-石梯坪-石梯港-石門班硝角-新社梯田-親不知子海上古道-芭崎瞭望台-17時30分花蓮火車站一日遊，東海岸秘境及熱門打卡點盡在遊程中。

詳情請洽預約專線03-8461899。