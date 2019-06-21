二讀後就喊：三讀通過！　中市官員議員錯愕：議長你累了嗎？

▲李天生和賴佳微上前向議長張清照反應不符議事議程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會21日進行追加減預算案，經政黨協商後刪減歲出8千萬元，包括BRT仲裁賠償金4560萬4千元等，過程中發生一段小插曲，部分國民黨籍議員發言要求，既然已經完成二讀，不如也逕付三讀，議長張清照在大多數議員同意下，於是逕行宣布三讀無異議通過，並敲下議事槌，現場官員和議員一陣錯愕，經民進黨籍議員提醒後，仍維持二讀，24日再進行三讀。

▲盧秀燕對於議長宣布三讀也覺得很突然。（圖／記者鄧木卿攝）

市府指出，這次追加減預算，歲入淨追加72億9千多萬元，歲出淨追加80億1千多萬元，歲入歲出差短7億1千多萬元，全數以賒借收入弭平，歲出淨追加80億1千多萬將用在老人健保補助、敬老愛心卡乘車、托育補助等，市府感謝議會同意團隊提出的各項重大建設和社福、民生預算，共同為市民謀福。

▲官員和議員們聽到議長宣布三讀通過，議論紛紛。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨團總召李天生指出，民進黨原本主張刪減1成預算，經政黨協商後，為避免影響市民福祉，決定退讓刪減8千萬元，包括台中快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程仲裁賠償金4560萬4千元，其餘3439萬6千元則交由市府自行調整；不過BRT仲裁賠償費，是國民黨堅持刪除，在遭到刪減後，預期未來廠商將會提出告訴，需要市府自行面對處理。

▲張家銨對於議長突然宣布三讀通過，感到一陣錯愕。（圖／記者鄧木卿攝）

張清照宣布二讀修正條文後，順利完成二讀，原本今日議程算是結束，24日再進行三讀，但有國民黨議員蘇柏興等人認為時間還早，建議不如一併進行三讀，林汝洲也說，只要取得過半數同意即可，但有民進黨議員周永鴻、林德宇覺得與議程不符，若是今天就要進行三讀，就得變更議程，雙方吵成一團，最後，張認為同意進行三讀的議員較多，竟然未經任何宣讀等相關程序，就逕行敲槌宣布「無異議三讀通過」，現場市府官員和議員個個面面相覷。

李天生、賴佳微等人立即上前向議長反應，這不符合議事規則，因此並未完成三讀程序，於是今天議會仍只完成二讀，下星期一再進行三讀。