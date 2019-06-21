韓國瑜喊over my dead body　柯文哲直指：他失去大陸的信任

▲柯文哲 。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

香港日前爆發反送中抗爭遊行，間接讓強調台灣主權的總統蔡英文聲勢大漲，台北市長柯文哲21日坦言，自己很清楚，反送中議題，他在年輕人裡面的民調一定是掉的，但自己跟一般人比較不一樣，用就股票術語來講，就是不會追漲追跌，不會每天看著數字再做調整。

另一方面，柯文哲日前接受議員高嘉瑜「我要當選」節目專訪時也表示，「反送中我很清楚，我在年輕人民調一定掉的，但常常是這樣，自己不會像買股票一樣追漲追跌，「我不會每天看著數字再做調整，還是長期投資。」

值得注意的是，柯文哲也酸了一下高雄市長韓國瑜，「一下講那over my dead body，如果你是習近平，你現在對他看法怎麼樣？就覺得奇怪你都進中聯辦了突然跳出這個」，直言韓國瑜已經失去大陸的信任。柯文哲強調，「我們要做一個可靠可信穩定的領導人。」

柯文哲說，2013年台灣人公共事務會（FAPA）請他去美國時，有去過參議院、眾議院，跟很多這種美國外交領域的國際事務助理面談，「對美國或中國這種超級大國，你要怎麼胡搞瞎搞I don’t care，但是你不要給我出那個…，不要變成「nuisance」（累贅）。」

柯文哲舉例，當年聽說美國前總統小布希為了大西洋迷航記，罵前總統陳水扁什麼「狗娘養的」，因為對美國來講，他們是世界超級強國，你要幹什麼都可以，但把行程表交出來都沒意見，你這樣每天給我鬧我就不高興、「處在這種超級大國的夾縫中，有時候小國要有它的靈活性，但是小國對大國來講要有可靠性。」

