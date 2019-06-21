柯文哲不逛台東夜市　開會準備大巨蛋專案報告

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，民進黨議員簡舒培日前在總質詢時，直指台北市長柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，市議會要求柯文哲針對去年11月29日秘密會議進行專案報告，柯文哲也將在24日將做專案報告，不過柯文哲21日開始，連續三天都在台東、花蓮參訪，為了準備專案報告，也取消台東夜市的行程。



據指出，柯文哲認為報告有些順序跟細節要再調整，剛好局處首長都有在台東，因為真的沒有其他時間，所以決定在21日晚間召開會議。柯文哲全台走透透，拓展陸軍實力，前幾週趁假日前往台中市、高雄市，一中街、瑞豐夜市都造成轟動，人潮擠爆紛紛要合照，甚至有熱情粉絲拱他選總統，原本此次台東出訪計畫安排到台東夜市，豈料，為了要準備大巨蛋的專案報告取消夜市行程。

此外，柯文哲下午赴空軍志航基地勞軍，柯文哲說，他知道漢光演習剛結束，他當兵兩年參加兩次師對抗，算運氣很差，所以他知道演習相當辛苦，放假前夕留大家下來不好意思，台東原本是「後方」，但遼寧艦繞到後面去，中共軍艦繞來繞去，恐怕台東也會變前線，謝謝大家日夜保衛國土，軍隊是國家的命脈，所以支持國軍，至上最高的敬意。