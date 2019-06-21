林錫耀稱蔡英文須「柯粉」支持　柯文哲大笑：果然是新潮流

記者楊亞璇／台東報導



總統蔡英文核心幕僚林錫耀21日分析，蔡英文連任仍須「柯粉」支持，因此民進黨的態度是，不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉。台北市長柯文哲21日下午參訪台東馬偕醫院，接受聯訪時一聽到此消息，反問是誰提的？得知是林錫耀後便說，「果然是新潮流的」，還大笑之後說「好啦，不要開玩笑」。



▲柯文哲與夫人陳佩琪在馬偕紀念醫院臺東分院合影留念。（圖／記者楊亞璇攝）

對於林錫耀的用意，柯文哲並表示，你應該去問他，我沒有辦法解讀人家的行為，他也分析，如果在2016以前，他自己與蔡英文的臉書粉絲群重疊性確實很高。

2020總統選戰接近，民進黨部分已透過初選模式定調由總統蔡英文出馬尋求連任，外界關注支持群眾重疊性高的柯文哲到底要不要參選，甚至是否有「蔡柯配」可能。柯文哲在21日播出的節目表示，底下在白綠間穿針引線的人很多，還爆料市府顧問蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天。

對此，柯文哲受訪表示，沒有直接找他蔡柯配，但是幕僚互相聯絡還是有，像是總統府發言跟林鶴明跟市府發言人劉奕霆，雙方還是有訊息傳來傳去，他們還是常常會講話，但是不一定談選舉，有時候就聊天，「沒有特定目的聊天」。

柯文哲也重砲批兆豐案、慶富案，還說他當總統「一定大屠殺」，柯文哲表示，常常是重點不是主帥，重點是主帥旁邊的人，「慶富案辦出來什麼結果？慶富案辦到哪裡去了？兆豐案辦到哪裡去了」，基隆輕軌那也是台北市政府內部怎麼想都達不到效果。

不過，柯文哲話鋒一轉說，「主帥還是要負責」，如果旁邊人有人問題，你也不能說他有問題，主帥還是要負責。