資格條件看這裡！蔡英文報好康「租金補貼最高5千」

▲蔡政府再推租金補貼政策。（圖／翻攝自蔡英文line帳號）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日透過通訊軟體報好康，政府再推有感政策，「行政院正式核定租金補貼試辦方案，放寬補助租金標準，未來每月平均所得低於各縣市最低生活費2.5倍以下的婚育家庭將可申請最高5000元、20至40歲的單身青年最高4000元的租金補貼！」

針對內政部所提「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年9月就要受理申請，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭可受惠，行政院長蘇貞昌20日在行政院會表示，「這個案今天我就會核定，希望有助青年敢婚、願生、樂養」。

內政部「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計今年9月開始針對20歲到40歲的單身青年補貼2600元到4000元，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭租金補貼則為3000元到5000元，計畫將試辦一年。

補貼部分將因縣市有所不同，單身租金補貼分成三級距，台北市為每月4000元，新北市、桃園市、新竹縣市、台中市每月3200元，其餘縣市2600元；婚育租金補貼部分分4級距，台北市5000元，新北市、桃園市、新竹縣市、台中市每月4000元，高雄市、台南市每月3200元，其餘縣市每月3000元。

針對申請資格，內政部次長花敬群說明，這次租金補貼大幅放寬，從每人每月所得最低生活費1.5倍以下，放寬至2.5倍以下；大約是家庭年所得低於20%分位點，提高至35%以下者就可申請補貼。如果以台北市為例，單身青年或婚育家庭每人每月平均所得低於4萬1450元以下就可以申請補貼，新北市則是月收3萬6665元以下。



壹、 補貼對象及條件

一、 單身青年（含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、(縣) 市」就業租屋青年）：20歲至40歲、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。

二、 新婚育兒家庭：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下且無自有住宅之2年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）家庭。

三、 申請資格及方式：

（一）每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍。 （以「租屋處所在之直轄市、縣(市)政府」為認定標 準；向「租屋處所在之直轄市、縣（市）政府」申請）

（二）家庭成員無自有住宅。

（三）家庭組成符合下列之一：

1. 20至40歲單身青年（含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、（縣）市」就業租屋青年）。

2. 2 年內新婚家庭。

3. 育有未成年子女（含胎兒）家庭。

（四)）家庭成員定義：

1. 20 至 40 歲單身青年（含「租屋處與戶籍不在同 一直轄市、（縣）市」就業租屋青年）：僅單身1人（戶籍內無配偶、直系親屬）。

2. 2 年內新婚家庭：申請人及配偶。

3. 育有未成年子女（含胎兒）家庭：申請人、配偶 及未成年子女（含胎兒）。

（五）戶籍地應與租屋處同一直轄市、縣（市）。 （但符合「租 屋處與戶籍不在同一直轄市、（縣）市」就業租屋之 20 至 40 歲單身青年不在此限）



貳、 補貼金額

一、 單身青年（含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、（縣）市」就業租屋青年）：每戶每月最高補貼金額依地區 別分為新臺幣（以下同）2,600元、3,200元、4,000 元等3個級距（以新婚育兒家庭之補貼金額打8折），補貼期間最長1年。

二、 新婚育兒家庭：每戶每月最高補貼金額參照「整合 住宅補貼資源實施方案」依地區別分為3,000元、3,200元、4,000元、5,000元等4個級距， 補貼期間最長1年。



參、 補貼戶數

一、 單身青年（含「租屋處與戶籍不在同一直轄市、（縣）市」就業租屋青年）1萬2,000戶、新婚育兒家庭1萬 2,000戶，共2萬4,000戶。

二、 倘年度複審合格戶數超過計畫戶數時，採評點制，依據申請人家庭之年所得、育有未成年子女數等條件，決定補貼之先後順序。

三、 各直轄市、縣（市）計畫戶數得依民眾申請及 複審合格情形，在總補貼戶數不變情況下檢討調整單身青年及新婚育兒之戶數。