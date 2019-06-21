理髮「哢嚓」一聲看到耳朵狂噴血　她撿肉放進生理食鹽水瓶就醫

▲西安一名長髮女生剪頭髮時耳朵被剪掉肉。（圖／翻攝自《華商報》）

大陸中心／綜合報導

陝西省西安市一位長髮OL去剪頭髮，沒想到被理髮師剪掉了耳朵的一塊肉，當場耳朵狂噴血！事後，她還撿起肉，放進生理食鹽水瓶中，前往醫院就醫，事後被醫生誇讚「做的很好」。目前，她的耳朵被修復成功，也不會留下疤痕。網友驚呆評論，「以後理髮有陰影了」。

西安呂姓女士利用休息時間去公司附近的理髮店剪頭髮。沒想到意外說來就來。呂女回憶，「頭髮剪到一半的時候，聽到理髮師哢擦一聲剪了一刀，頓時感到耳朵鑽心地疼痛，抬頭往鏡子中一看，左邊鮮血淋淋，瞬間覺得自己耳朵沒了。」原來，理髮師揮刀一剪，竟把她的耳朵剪掉一塊肉。

著急的呂女擔心自己的耳朵保不住，急忙前往醫院就醫，到了醫院才發現剪掉的肉沒拿，無法進行縫合修復。她又返回店家，把耳朵肉撿起再帶走。醫生表示，「她來時將被剪掉的部分耳朵用生理食鹽水瓶裝著，是很正確的做法。」經過救治，呂女的耳朵可基本修復，以後留疤的可能性也很低。

網友驚呆了紛紛評論，「騙小孩的話成真了 」、「看完趕緊摸摸我的耳朵還在」、「這是我每次理髮時最擔心的事」、「看完感覺耳朵好痛」、「以後理髮有陰影了」。還有網友也po文描述自己被理髮師「殘害」的經歷，「 之前剪劉海的時候被剪到眼皮」、「以前被理髮師用直板夾夾到耳朵」。